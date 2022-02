El jefe del Senado de Haití afirma que Henry es el "principal obstáculo"

Puerto Príncipe, 7 feb (EFE).- El presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, reiteró este lunes que el primer ministro, Ariel Henry, debe renunciar, acusándole de ser "el principal obstáculo" para alcanzar una solución a la crisis política en el país. "El doctor Ariel Henry constituye el principal obstáculo para el diálogo nacional", dijo Lambert en un discurso a la nación, formulado el día en el que debería concluir el mandato el presidente Jovenel Moise, asesinado el pasado 7 de julio. Lambert fue muy crítico con la gestión de Henry, subrayó que la condición de vida de la población "continúa degradándose", dijo que el Estado ha sido "incapaz" de combatir la violación de las bandas y señaló que el primer ministro no está capacitado para organizar las elecciones. El jefe del Senado hizo un llamamiento al diálogo y al consenso, afirmando que "cualquier iniciativa sectaria está condenada al fracaso". Este 7 de febrero debería concluir el mandato de Moise y por ello varios opositores defienden que en esta fecha caduca la legitimidad de Henry, quien fue designado por el jefe de Estado dos días antes de su muerte. Henry, que defiende que su mandato no está vinculado al del fallecido mandatario, tiene previsto hablar a la nación a las 16.00 hora local (21.00 GMT). La autoridad de Henry también ha sido puesta en tela de juicio por un amplio grupo de partidos y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en el denominado Acuerdo de Montana. Ese grupo celebró una votación hace una semana para elegir a un nuevo presidente interino de Haití y un Gobierno transitorio, una elección no reconocida por las actuales autoridades ni por la comunidad internacional. Como presidente interino fue elegido Fritz Alphonse Jean, exgobernador del Banco Central, y como primer ministro, el exsenador Steven Ivenson Benoit. EFE mm-mp/eat