El canadiense Parrot se lleva el oro en slopestyle

Shanghái (China), 7 feb (EFE).- El canadiense Max Parrot se proclamó hoy campeón en la final masculina de snowboard slopestyle de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Parrot, de 27 años y superviviente de cáncer, hizo buenos los 90,96 puntos que consiguió en la segunda manga de la competición, superando los 88,70 del chino Su Yiming, de tan solo 17 años. Así pues, Parrot obtiene su segunda medalla olímpica después de la plata en esta misma especialidad en Pyeongchang 2018. Clasificación: 1. Max Parrot (CAN) - 90,96 puntos 2. Su Yiming (CHN) - 88,70 3. Mark McMorris (CAN) - 88,53 4. Redmond Gerard (USA) - 83,25 5. Emiliano Lauzi (ITA) - 80,01 6. Chris Corning (USA) - 65,11 7. Mons Roisland (NOR) - 63,33 8. Kaito Hamada (JPN) - 59,36