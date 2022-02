DeSantis fustiga la política migratoria de Biden en muestra sobre "Pedro Pan"

Miami, 7 feb (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, fustigó este lunes las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Joe Biden, en un encuentro en Miami con miembros de organizaciones ligadas a la histórica "Operación Pedro Pan", por la que llegaron al país unos 14.000 niños cubanos sin sus padres entre 1960 y 1962. DeSantis encabezó una mesa redonda en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami, donde se exhibe una muestra por los sesenta años de una operación que trajo a Estados Unidos a miles de menores cubanos, y defendió sus recientes propuestas legislativas para reforzar su combate a las "ciudades santuario" para indocumentados. Las medidas "santuario" limitan la colaboración de las autoridades locales en la aplicación de leyes migratorias, de exclusiva competencia federal, pero los estados conservadores están intentando limitar al máximo ese rechazo. En la mesa redonda participó Máximo Álvarez, uno de los que llegó a EE.UU. a través de esa histórica operación y ahora es fideicomisario de la organización Operación Pedro Pan Inc. Álvarez resaltó que la migración de menores cubanos de comienzos de los años 60 se efectuó a través de la Iglesia, y que no tiene nada que ver con el "tráfico humano" que actualmente se registra en la frontera sur. Expresó con contundencia su apoyo al gobernador DeSantis, quien este año aspira a la reelección y algunos analistas lo ven como un posible aspirante a la Presidencia en las elecciones de 2024. La directora del museo y una de las integrantes de la organización, Carmen Valdivia, se apresuró a aclarar que en el evento cada quien hablaba en nombre propio y no en el de la organización. En esa misma línea, la vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, dijo que el Gobierno de Florida no va a permitir que la izquierda compare la Operación Pedro Pan con la actual crisis en la frontera sur, donde en diciembre se registraron más de 178.000 aprehensiones según cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). "No sabemos a quién traen aquí porque no nos lo dicen", recriminó a su vez la fiscal de Florida, Ashley Moody, quien alegó falta de comunicación con el Gobierno federal y sobre el que llegó a aseverar que "está poniendo las vidas de los estadounidenses en peligro". Durante la mesa redonda, simpatizantes de DeSantis distribuyeron a los asistentes panfletos en los que consignaban "el verdadero impacto de las fallidas políticas fronterizas". DeSantis, que ha marcado una dura política contra los indocumentados desde que llegó al cargo en 2018, informó oficialmente a la Administración federal que Florida está dejando de albergar a menores migrantes que cruzan la frontera sin la compañía de alguno de sus padres o tutor legal. A través de la fiscal estatal, Florida además ha interpuesto más de una demanda contra el Gobierno del demócrata Biden a raíz de las políticas migratorias. La Operación Pedro Pan, iniciada un 26 de diciembre de 1960 y que oficialmente concluyó el 23 de octubre de 1962, con la suspensión de todos los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba, se efectuó poco después del triunfo de la revolución cubana.