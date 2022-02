Cuba queda rezagada en recuperación del turismo

(Bloomberg) -- El turismo de Cuba se desplomó nuevamente el año pasado, abrumado por algunos de los controles más estrictos por covid-19, aunque algunos de sus vecinos registraron una recuperación.

Cuba, una de las naciones con el mayor índice de vacunación del hemisferio, recibió apenas a 356.470 visitantes internacionales en 2021, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del país. Eso es un 67% menos que en 2020, y tan solo una fracción de los cuatro millones de turistas anuales que recibía la isla antes de la pandemia.

Por el contrario, República Dominicana y Puerto Rico registraron fuertes recuperaciones en 2021. Otros, como las Bahamas, no registraron grandes mejoras pero lograron detener el desangramiento del año pasado. En general, el turismo en el Caribe creció un 63% en comparación con 2020, aunque sigue un 37% por debajo de los niveles de 2019, según la Organización Mundial del Turismo de la ONU.

Si no hubiera sido por un cambio de política en noviembre, los números de Cuba podrían haber sido peores. La isla eliminó su período de cuarentena obligatorio y también los requisitos de prueba para los que entraron al país vacunados ese mes. Como resultado, casi un tercio de todas las visitas en 2021 se produjeron en diciembre.

El turismo representaba aproximadamente 10% del producto interno bruto de la nación antes de la crisis. Un nuevo año con nuevas reglas podría contribuir a que el país vuelva a su funcionamiento. El primer ministro, Manuel Marrero, dijo que la recuperación de la industria ayudará a que la economía crezca un 4% este año, el doble que en 2021.

La mayoría de los viajeros a Cuba el año pasado procedían de Rusia (146.151), seguido de Canadá (68.944) y la diáspora cubana (52.804). La isla solo recibió 7.039 visitantes estadounidenses en 2021, frente a los 58.147 de 2020, dijo la agencia.

Cuba cerró en gran medida sus fronteras en 2020 mientras desarrollaba sus propias vacunas contra el covid-19, que ya ha administrado al 88% de la población de la isla.

