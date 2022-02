Cocca afirma que Atlas debe mejorar su funcionamiento pese al buen paso

Guadalajara (México), 6 feb (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas del fútbol mexicano, aseguró este domingo que el funcionamiento de su equipo debe mejorar, pese a ir como sublíder del torneo Clausura 2022. "Estoy contento, conforme, pero quiero que el funcionamiento sea cada vez mejor. Tenemos el desafío de tener más posesión, de manejar mejor los tiempos, más situaciones de gol, seguir con la defensa bien sólida y no nos hagan goles", dijo. Atlas, campeón del fútbol mexicano, venció al Santos Laguna por 2-1 en un partido con goles del argentino Hugo Martín Nervo y el mexicano Jairo Torres. El cuadro de Cocca se mantiene invicto en la liga y se coloca en el segundo sitio de la clasificación con 10 puntos de 12 posibles; suma tres triunfos y un empate. El técnico señaló que ante el buen arranque del torneo su equipo tiene los pies en la tierra y con el objetivo de demostrarse a sí mismo que "no se conforma" y quiere seguir dando el máximo. "Los resultados acompañan, se ve crecimiento en forma individual y colectiva tenemos muchos desafíos para enfrentar", indicó. El conjunto rojinegro se enfrentará al Puebla, líder del torneo, el próximo viernes en la fecha cinco del torneo. Cocca alabó el trabajo del técnico poblano, el argentino Nicolás Larcamón, que es producto de un proyecto a largo plazo, pese a no ser uno de los equipos considerados como grandes del fútbol mexicano. "Cuando se respetan procesos hay más posibilidad de jugar mejor y de tener una identidad; seguramente cuando pasa eso los técnicos tenemos más capacidad para poder trabajar, los equipos grandes han rotado mucho, y seguramente van a ser equipos poderosos pero necesitan tiempo, el tiempo en el fútbol es vital", señaló. EFE mg/gb/ics (foto)