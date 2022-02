China no variará su estrategia de cero covid, asegura epidemiólogo jefe chino

Pekín, 7 feb (EFE).- China no ajustará "de momento" su política de cero tolerancia contra la covid, explicó el epidemiólogo jefe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Wu Zunyou, en una entrevista publicada por el periódico oficial Global Times. China no variará su estrategia mientras "no disponga de nuevas medidas para prevenir que cepas importadas desencadenen brotes a gran escala", aseguró Wu, que añadió que "solo confiar en las vacunas no puede contener la covid". Wu se mostró prudente acerca de si la vacunación del 70 % de la población mundial podría acabar con la peor fase de la pandemia: "Esta afirmación está todavía sujeta a debates", aseveró. El experto citó ejemplos de países europeos como Alemania o Francia que, con más del 70 % de sus poblaciones vacunadas, se enfrentan a la variante ómicron, la cual "desafía el concepto de inmunidad de rebaño". Según Wu, la inmunidad de rebaño deja de tener sentido si las nuevas variantes del virus pueden evadirla. Tianjin fue el pasado enero la primera ciudad china en detectar casos de la contagiosa cepa y, de acuerdo con Wu, "algunos de sus habitantes se infectaron pese a estar vacunados". En meses anteriores, otros expertos chinos como el epidemiólogo Zhong Nanshan habían especulado con la posibilidad de que la vida en China podría recuperar la normalidad si más del 80 % de la población recibía una pauta completa de vacunación. Sin embargo, con más de 3.000 millones de dosis administradas en el país, suficientes para que el 100 % de la población haya recibido dos dosis, Wu declaró: "Pensábamos que la covid podría contenerse mediante vacunas, pero ahora parece que no hay un método sencillo sino una serie de medidas". La estrategia china contra el coronavirus incluye la restricción de movimientos y campañas de pruebas PCR masivas allá donde se detecta algún caso. Además, las fronteras permanecen prácticamente cerradas a visitantes extranjeros desde marzo de 2020 y los pasajeros que logran acceder al país han de pasar una cuarentena de un mínimo de 14 días en un hotel sufragado por ellos mismos. Según las cuentas de las autoridades sanitarias, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 106.419 personas en China, entre las que 100.288 han logrado sanar y 4.636 fallecieron. EFE aa/vec/ics