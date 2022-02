Chaves, el economista que da la sorpresa para ir al balotaje en Costa Rica

Douglas Marín San José, 6 feb (EFE).- El economista y exfuncionario del Banco Mundial, Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, dio la sorpresa este domingo en las elecciones de Costa Rica al ubicarse en el segundo lugar para meterse en la segunda vuelta a disputarse el próximo 3 de abril. Chaves, de 60 años de edad, casado y padre de una niña, figuraba en las encuestas previas a los comicios con alrededor de un 5 % de apoyo, pero en las elecciones de este domingo se colocó en la segunda posición con un 16,7% de los votos con el 63,9% de las mesas escrutadas. El economista y filósofo fue ministro de Hacienda entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, luego de trabajar más de 20 años en diversos cargos del Banco Mundial como director sectorial de reducción de la pobreza, reforma del sector público y gestión económica para América Latina y el Caribe; así como director país de Indonesia. Durante la campaña, sus adversarios le criticaron por no revelar los nombres de las personas que le han financiado la campaña, así como por una sanción que le impuso del Banco Mundial por acoso sexual a dos compañeras entre los años 2008 y 2013. Chaves ha dicho que todo se trató de un "malentendido" por "chistes" y "bromas" que hizo y ha asegurado que fue absuelto por varios órganos del Banco Mundial ante las denuncias que presentaron en su contra. Además, ha lanzado fuertes señalamientos a los medios de comunicación que publicaron reportajes acerca de las denuncias de acoso sexual que se tramitaron en el Banco Mundial. El candidato basó su campaña en críticas duras a la forma en que se ha gobernado Costa Rica en las últimas décadas y ha prometido un "cambio" y "comerse la bronca" de solucionar los problemas económicos que atraviesa el país. Chaves hizo un llamado durante los últimos días a los indecisos para que no votaran por los partidos políticos tradicionales y aseguró que esos electores serían los que definirían la elección. El plan de Gobierno de Chaves apuesta por acciones en materia económica para reducir trámites y facilitar la acción empresarial, reducir cargas sociales, exigir resultados a las instituciones públicas, generar empleos y atraer más inversión, y bajar el costo de la canasta básica mediante decretos. "Costa Rica no es un país pobre, sino muy mal administrado", ha sido una de las frases más usadas por el candidato. Chaves ha prometido también impulsar un solo sistema de pensiones, aplicar la reforma fiscal aprobada durante el gobierno actual, sanciones más fuertes contra la corrupción y hacer más eficiente el gasto social. EFE dmm/ics (foto)