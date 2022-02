Cancela dice que no se puede combatir la violencia de género sin presupuesto

Gina Baldivieso La Paz, 7 feb (EFE).- El compromiso público es vital para combatir la violencia de género y todas sus manifestaciones y debe estar acompañado por un respaldo presupuestario para ser efectivo, manifestó la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, en una entrevista con Efe en Bolivia. Una lucha "denodada e incesante" contra la violencia hacia niñas y mujeres debe partir de un compromiso "desde lo público" para dejar de considerar que este problema corresponde sólo "al ámbito interno de los hogares" y se lo convierta "en una cuestión pública", consideró Cancela. "Desde el primer momento en que se hace ese análisis, las instituciones públicas tienen la obligación de poner encima de la mesa todas las políticas con carácter transversal e integral para que eso sea efectivo. No es fácil y tampoco se consigue sin apuesta presupuestaria y respaldo presupuestario de esas políticas", sostuvo. La sensibilización y educación son importantes en esta tarea, pues son "visiones que la sociedad tiene muy arraigadas y que se conviven con normalidad, cuando debería ser algo absolutamente excepcional porque estamos hablando de una vulneración de derechos humanos", manifestó. El siguiente paso es desarrollar políticas de prevención para evitar que estos sucesos continúen y una vez que las mujeres "se atreven a dar el paso y denunciar, hay que darles cobertura para que tengan salidas ellas y sus hijos y puedan escapar de ese círculo nefasto y tan doloroso de la violencia", indicó. "Eso no es fácil, el miedo las atenaza, hay que acompañarles desde el primer momento para que tengan la capacidad de reaccionar y seguir adelante. Pero si no existe esa cobertura por parte del sistema y de las políticas públicas va a ser muy difícil", insistió Cancela. A su juicio, para que haya resultados óptimos, la implicación de las instituciones públicas desde el Gobierno central, regiones y municipios, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil "tiene que ser una suma" con una política integral. TRADICIÓN DE COOPERACIÓN La igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres es uno de los ejes transversales de la Cooperación Española en países como Bolivia, a donde Cancela llegó dentro de una gira que le llevó primero por Colombia. La visita busca "poner en valor el trabajo ingente de la Cooperación Española que es tremendamente sólido, enriquecedor y además está muy arraigado" y va en línea con los objetivos que tiene Bolivia, explicó. Esta cooperación de casi 40 años tiene entre sus principales fortalezas que la característica de ser "consensuada y dialogada", destacó la representante española. Las líneas de trabajo que se acuerdan con las autoridades locales se plasman en un Marco de Asociación País (MAP) que además se caracteriza por su capacidad de permeabilidad y adaptación a distintas circunstancias y necesidades sobre la marcha, como ha ocurrido con la pandemia de la covid-19. En este caso, destacó que Bolivia ha sido "uno de los países prioritarios" para el mecanismo de canalización de donaciones de vacunas con el que trabajan España, la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas. "Estamos hablando de 2,5 millones de vacunas que España ha donado ya a Bolivia a través de este sistema", lo que le sitúa como segundo donante de estos fármacos al país sudamericano después de EE.UU., remarcó. Lo que refleja "las relaciones óptimas entre los dos países", pero además "unos lazos de afecto, de pasado común, de historia común" y es otra manifestación "del acompañamiento empático de la Cooperación Española con un país al que consideramos hermano", indicó. UN NUEVO ACUERDO El MAP para el periodo 2018-2021 incluyó líneas de actuación en programas de agua y saneamiento, salud, educación, cuestiones de género, gobernabilidad, patrimonio y cultura para el desarrollo y ayuda humanitaria. Algo que también diferencia a la Cooperación Española es la acción descentralizada que desarrollan los ayundamientos, comunidades autónomas y ONG junto a instituciones como la Oficina Técnica de Cooperación o los centros culturales y de formación, resaltó Cancela. La representante destacó que la previsión inicial del MAP que acaba de concluir era un compromiso de 100 millones de euros, pero "al final de su ejecución se alcanzaron los 170 millones". Actualmente se iniciaron los primeros contactos para negociar un nuevo marco de asociación para el periodo 2022-2025 con una previsión inicial de 200 millones de euros, aunque "previsiblemente la cifra final también sea mayor", dijo. Según Cancela, es probable que se continúe profundizando en los ámbitos incluidos en el anterior documento teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y el cambio climático, que son los otros dos ejes transversales en la Cooperación Española junto a la igualdad de género. También hay un compromiso español de acompañamiento a la anhelada reforma de la Justicia boliviana, que está en la mira desde hace años. La visita de Cancela a Bolivia incluye reuniones con autoridades nacionales y subnacionales, cooperantes internacionales, ONG españolas y sus contrapartes bolivianas. También prevé visitas a algunos proyectos financiados por la Cooperación Española, como un albergue municipal para víctimas de violencia machista en La Paz o la escuela de restauración del patrimonio en las misiones jesuiíticas en la zona oriental de la Chiquitania. EFE gb/lnm/cfa (foto)(video)