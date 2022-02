Brasil dice que su inclusión en el Global Entry de EE.UU. impulsará negocios

Río de Janeiro, 7 feb (EFE).- Brasil considera que la decisión de EE.UU. de incluir a los visitantes brasileños a partir de este lunes en el Global Entry, el programa estadounidense que acelera el ingreso a esa nación de visitantes procedentes de países que necesitan visa, impulsará tanto el turismo como los negocios. "El ingreso de Brasil en el programa Global Entry se enmarca en los esfuerzos para promover una mayor integración" entre la mayor potencia mundial y la mayor economía latinoamericana, según un comunicado divulgado por el Gobierno. La facilitación de los viajes en ambos sentidos, agrega la nota, "es considerada como una medida eficaz en el fomento no sólo del turismo, sino también de los negocios y de las inversiones", ya que "estimula los contactos empresariales y la interacción cooperativa". En el comunicado, el Gobierno manifestó su satisfacción de anunciar que los brasileños interesados en presentar su candidatura al programa Global Entry para ingresar a Estados Unidos pueden hacerlo a partir de este lunes. El programa administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos simplifica los trámites migratorios y aduaneros en medio centenar de aeropuertos de la nación norteamericana y evita las filas en las aduanas. Los interesados en agilizar los trámites migratorios, que ya tienen que contar con la respectiva visa y tener perfiles considerados de bajo riesgo, pueden inscribirse en el programa y, si son aceptados y superan la verificación previa de seguridad, pagar 100 dólares para evitarse las filas en los procesos migratorios. La adhesión al programa no reemplaza al visado, que sigue siendo una exigencia para los brasileños. Brasil se convirtió en el undécimo país en hacer parte del Global Entry, que ya es aplicable, entro otros, para ciudadanos de Argentina, Colombia, México, Panamá, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur y Canadá. La inclusión del mayor país latinoamericano en el programa estadounidense comenzó a ser negociada en 2015 por los entonces Gobiernos de la brasileña Dilma Rousseff y el estadounidense Barack Obama. Brasil también busca cumplir los requisitos para participar en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, en inglés), que permitiría a los brasileños viajar a Estados Unidos sin necesidad de visado para visitas centradas en negocios o turismo por un periodo no superior a 90 días. EFE cm/cms/eat