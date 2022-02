Biden evita hablar sobre tropas en Europa del este ante tensiones entre Rusia y Ucrania

Agrega diálogo de Biden y Macron ///Kiev, 7 Feb 2022 (AFP) - Ucrania instó este domingo a desconfiar de las "previsiones apocalípticas", al considerar que las posibilidades de una "solución diplomática" con Rusia son "muy superiores" a las de una "escalada" militar", tras las advertencias estadounidenses sobre la amenaza de una invasión rusa a gran escala. "No confíen en las previsiones apocalípticas", señaló el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, en su cuenta de Twitter. "Ucrania cuenta con un ejército poderoso, un apoyo internacional sin precedentes (...) y está preparado para cualquier escenario", afirmó. "Es el enemigo el que debe temernos", añadió.En esa misma dirección se expresó Mihailo Podoliak, consejero jefe de la administración ucraniana: "las posibilidades de encontrar una solución diplomática son muy superiores a la amenaza de una nueva escalada", declaró en comentarios escritos que fueron brindados a la AFP por el servicio de prensa de la presidencia.Estas declaraciones tuvieron lugar poco después de que la inteligencia estadounidense indicara que Rusia ya desplegó el 70% del aparato militar necesario para una invasión a gran escala a Ucrania, que alcanzaría una capacidad suficiente, o sea, unos 150.000 efectivos, para lanzar su eventual ofensiva dentro de dos semanas.De acuerdo a funcionarios norteamericanos que informaron a su Congreso y a sus aliados europeos, los servicios de inteligencia aún no han podido establecer si el presidente ruso, Vladimir Putin, ha tomado la decisión de pasar a la acción o no, pero maneja todas las opciones posibles, que van desde una invasión parcial del enclave separatista del Donbás hasta la invasión total.Si Putin optara por la radical, podría rodear a la capital Kiev y derrocar al presidente Volodimir Zelenski en apenas 48 horas, según estos funcionarios.También advirtieron que este posible conflicto tendría un elevado costo humano, con el riesgo de causar la muerte de entre 25.000 y 50.000 civiles, de 5.000 a 25.000 soldados ucranianos y entre 3.000 y 10.000 soldados rusos. También provocaría un desplazamiento de entre uno y cinco millones de refugiados, sobre todo hacia Polonia. - "Presión psicológica" -Soldados estadounidenses llegaron el sábado y el domingo a Polonia, a donde el presidente estadounidense Joe Biden decidió enviar refuerzos para defender a los países de la OTAN "contra cualquier agresión", en medio de negociaciones diplomáticas para intentar convencer a Moscú de retirar sus tropas concentradas en las fronteras con Ucrania.Estados Unidos, que ha desplegado 3.000 efectivos militares en Europa, no ha enviado estas tropas "para desencadenar una guerra" contra Rusia en Ucrania, afirmó este domingo Jake Sullivan, consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional.A su vez, el presidente francés Emmanuel Macron visitará Moscú el lunes y Kiev el martes para buscar atenuar la crisis. El gobernante conversó del tema por teléfono con Biden este domingo."Los gobernantes discutieron los esfuerzos diplomáticos y de disuasión en respuesta a la presenia militar rusa enla frontera con Ucrania y afirmaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania", informó la Casa Blanca en un comunicado.Rusia niega cualquier deriva belicista y afirma que solamente quiere garantizar su seguridad. Además anunció la realización de "maniobras militares" conjuntas con Bielorrusia, donde concentró varios batallones al norte de Kiev.Sin embargo, de acuerdo a la inteligencia estadounidense, Rusia sigue desplegando un dispositivo militar considerable alrededor de Ucrania.Dos semanas atrás, 60 batallones de su ejército se posicionaron en el norte, este y sur de Ucrania, sobre todo en Crimea, anexada por Moscú en 2014.El viernes, había un total de 80 batallones y otros 14 se movilizaban desde el resto de Rusia, incluso desde Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.Además, unos 1.500 soldados de las fuerzas especiales rusas llegaron a la región fronteriza con Ucrania hace una semana, indicaron las autoridades. Asimismo, una gran fuerza naval rusa fue desplegada en el Mar Negro, lo que incluye cinco vehículos anfibios que podrían ser utilizados para un desembarco en las costas del sur de Ucrania, subrayaron.El ejército ruso ha destacado aviones caza y bombarderos, así como baterías antiaéreas alrededor de Ucrania.Rusia viene concentrando tropas en su frontera con Ucrania "desde la primavera (boreal) pasada", para "ejercer una presión psicológica", y también realiza "rotaciones masivas", de acuerdo a Mihailo Podoliak."¿Hasta cuándo continuará esta intensa actividad rusa y qué objetivo persigue? Solamente el Kremlin tiene la respuesta exacta", pero Ucrania y sus aliados, no obstante, deben "estar preparados para todos los escenarios" posibles, añadió.Ucrania intenta desde hace semanas relativizar el riesgo de un inminente ataque ruso, mientras trata de evitar que su frágil economía sufra aún más daños. Estados Unidos afirmó el jueves que tiene pruebas de que Rusia está preparando un video de falsa bandera de un ataque ucraniano que serviría como pretexto para invadir Ucrania.sl/ant/age/eg/mas/llu -------------------------------------------------------------