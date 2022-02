Beat Feuz confirma su buen momento y ofrece a Suiza la prueba reina del esquí alpino

El suizo Beat Feuz, dominador de la especialidad en los cuatro últimos años, ganó este lunes en Yanqinq el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín-2022, la prueba reina del esquí alpino y del evento.

El esquiador helvético, con un tiempo de 1 minuto, 42 segundos y 69 centésimas, quedó delante del francés Johan Clarey, plata a sus 41 años, a 10 centésimas, y del austríaco Matthias Mayer, bronce, a 16.

"Simplemente no encuentro palabras para describir mis sentimientos tras esta victoria", acertó a decir el suizo, tras saberse vencedor.

Feuz, de 34 años, había ganado en 2018 la medalla de bronce en descenso y la de plata en supergigante.

Como prueba de su dominio en los últimos tiempos,

Feuz cuenta en su palmarés con un título mundial en 2017 en casa, Saint-Moritz en la prueba reina y los últimos cuatro globos de la Copa del Mundo de descenso, así como 16 victorias en el circuito mundial.

El descenso de los Juegos de Pekín-2022 estaba inicialmente programado el domingo, pero fue aplazado al lunes debido a los fuertes vientos.

- Tercera medalla olímpica -

Beat Feuz gana de este modo su primer oro olímpico tras sus dos podios en 2018.

Pero la historia le recordará como el primer campeón olímpico de una montaña sin nieve, transformada para la ocasión por un país que no había albergado nunca una competición internacional de esquí alpino.

Sobre este recorrido de 3 km, como un lazo blanco que serpentea entre rocas y montañas de un macizo árido, el francés Clarey logró su primera medalla olímpica en cuatro participaciones, a una edad más propia de un entrenador o un comentarista.

De este modo, se convierte de lejos en el medallista olímpico de más edad en esquí alpino, un récord hasta ahora en poder del estadounidense Bode Miller, que con 36 años había ganado el bronce del supergigante en Sochi en 2014.

"Cuando eres medallista olímpico, sea con 20 o 41 años, no importa, el caso es que es una medalla olímpica", dijo Clarey. "Hoy fui rápido. No lo suficiente para ganar el oro pero la plata me hace feliz", añadió el francés.

Subcampeón del mundo de supergigante en 2019, autor de nueve podios en Copa del Mundo, entre ellos una segunda plaza en Kitzbühel (Austria) en enero, el francés pone la guinda en el pastel a su carrera.

Por su parte, el austríaco Matthias Mayer logró su tercera medalla en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, tras el oro del descenso en 2014 y del supergigante en 2018.

- Caída de Schwaiger -

El inicio de la carrera recordó la peligrosidad de la prueba, con la dura caída del alemán Dominik Schwaiger, dorsal número dos, evacuado en una camilla tras una interrupción de un cuarto de hora.

Uno de los favoritos al podio, el noruego Aleksander Aamodt Kilde, terminó quinto, completando una jornada desgraciada para la pareja de moda en el esquí alpino, después de que su novia, la estadounidense Mikaela Shiffrin, quedara eliminada en la primera manga del eslalon gigante.

El líder de la clasificación general de la Copa del Mundo, el suizo Marco Odermatt, terminó en séptima posición, a 71 centésimas de su compatriota, y delante del austriaco Vincent Kriechmayr, actual doble campeón del mundo de descenso.

Por su parte, el español Adur Etxezarreta obtuvo una meritoria decimoséptima posición, a 1 segundo y 43 centésimas del ganador.

Entre los latinoamericanos,la mejor posición fue para el chileno Henrik Von Appen, que fue 32º entre los 37 que terminaron la prueba, a cinco segundos justos del ganador, mientras que el boliviano Simon Breitfuss fue 34º a 5.57.

