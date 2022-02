Banquero de Goldman por fin será juzgado tras escándalo 1MDB

Roger Ng exits from federal court in the Brooklyn borough of New York, on May 6, 2019.

(Bloomberg) -- La escena se repite día tras día: Roger Ng, un exbanquero de Goldman Sachs Group Inc., sale de su apartamento de Manhattan y, con un monitor electrónico en el tobillo, se dirige al centro de la ciudad para armar el caso que podría salvarlo de ir a la cárcel.

Han pasado casi tres años desde que Ng aterrizó en Estados Unidos para enfrentar cargos federales por su papel en un plan para el robo de miles de millones del fondo malasio conocido como 1MDB. En ese tiempo, el ex primer ministro de Malasia fue condenado por delitos y Goldman ha pagado US$5.000 millones en multas y se ha disculpado por violar la ley. Es una de las manchas más grandes en sus 153 años de historia.

Ahora, por fin se acerca el día para Ng, la única persona en todo Goldman Sachs en ser juzgada en EE.UU. por un escándalo que se extendió desde Singapur hasta Hollywood y Wall Street, y más allá. Ng se ha declarado no culpable.

Ng, de 49 años, salió en libertad con una fianza de US$20 millones y ha estado confinado en su apartamento excepto por algunas salidas al supermercado y a la oficina de su abogado. Ha pasado sus días en esa oficina estudiando detenidamente millones de documentos en el amplio caso. Se sienta en un escritorio que anteriormente ocupaba Martin Shkreli, quien fue sentenciado a prisión por fraude de valores en 2018, en otro drama legal de alto perfil.

El juicio de Ng ha sido pospuesto dos años debido a la pandemia, pero finalmente comenzará con la selección del jurado el lunes y se espera que dure al menos cinco semanas. Ng enfrenta hasta 30 años de prisión.

“Nadie esperaba que estuviera aquí tres años”, dijo su abogado, Marc Agnifilo, en una audiencia reciente. Ng y Agnifilo declinaron comentar para esta nota.

A estas alturas, las líneas generales del escándalo 1MDB, o al menos sus detalles más lascivos, son bien conocidas en Wall Street. Está la asombrosa cifra de US$2.700 millones que supuestamente se robaron, acompañada de sobornos a varios funcionarios en Malasia y Abu Dabi. Parte del dinero se destinó a un superyate de US$200 millones, y otras partes a pinturas de Monet, van Gogh y Basquiat. Aún más se destinó a financiar una película basada en otro caos del mercado de la vida real: “El lobo de Wall Street”.

EE.UU. dice que el “descarado” esquema no podría haberse llevado a cabo sin la ayuda de banqueros de Goldman Sachs.

Ng, exdirector de banca de inversión en Malasia ha sido acusado de ayudar a Jho Low —financiero malasio— y Tim Leissner —banquero estrella de Goldman— a lavar miles de millones de dólares malversados de 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB. También está acusado de violación de leyes antisoborno de EE.UU.

Low, el presunto autor intelectual del fraude, ha negado haber actuado mal y sigue prófugo. Leissner se declaró culpable en secreto en 2018 de conspirar para violar las leyes antisoborno de EE.UU., así como de participar en una conspiración de lavado de dinero. Leissner accedió a cooperar con EE.UU. y se espera que sea un testigo estelar en el juicio de Ng.

Ng ha dicho que fue el primero en informar a Goldman Sachs sobre Low. Agnifilo, el abogado de Ng, también dijo que Leissner cooperó con EE.UU. e implicó a Ng para salvarse. Agnifilo sostiene que Ng no desempeñó ningún papel en el fraude.

El caso contra Ng se centra en el trabajo de recaudación de fondos de Goldman en 2012 y 2013 para 1MDB, que recaudó alrededor de US$6.500 millones en tres transacciones.

Mientras aseguraban a sus superiores que Low no estaba involucrado, Ng y Leissner supuestamente acordaron pagar sobornos a funcionarios para facilitar el acuerdo de bonos, de los cuales US$577 millones fueron desviados para pagar a funcionarios como el primer ministro de Malasia Najib Razak, dijeron los fiscales. Low y otros se quedaron con US$295 millones, mientras que unos US$60 millones se desviaron a una empresa cofundada por el hijastro de Najib y ayudó a financiar la película “El lobo de Wall Street”, según EE.UU.

Ng finalmente recibió alrededor de US$35 millones que fueron desviados de 1MDB a una cuenta “administrada y controlada” por su esposa, dicen los fiscales. La esposa de Ng no ha sido acusada de irregularidades.

Leissner, quien accedió a renunciar a US$43,7 millones y espera la sentencia a finales de este año, podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

Ng fue arrestado en Malasia a fines de 2018 y acordó ir a EE.UU. al año siguiente. Aunque ganara en EE.UU., su batalla legal no terminará allí: aún enfrenta un juicio por separado en Malasia.

