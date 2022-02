Bad Bunny agota en cuestión de horas las entradas de su segunda fecha en Perú

Lima, 7 feb. (EFE).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny agotó este lunes, en cuestión de horas, las entradas de su segundo concierto en Perú, que realizará el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira "World's Hottest Tour". Así lo informó a través de las redes sociales Masterlive, la productora de los conciertos de Bad Bunny en el país andino, que la semana pasada logró fijar el segundo espectáculo de la estrella del trap en la capital peruana, tras el inusitado "sold out" de la primera fecha prevista para el 13 de noviembre. La venta regular de los boletos para el segundo show del artista se inició este lunes a las 9.00 hora local (14.00 GMT) en la plataforma virtual de Teleticket y generó una cola de más de 400.000 personas que en menos de una hora compraron todas las localidades, según detalló el diario El Comercio. En el caso del primer concierto, la venta se realizó el pasado 28 de enero y todas los boletos se agotaron también en cuestión de minutos, lo que llevó a muchos peruanos a pedir la reprogramación de un segundo espectáculo en Lima, que en un principio no estaba previsto en la gira mundial del "Conejo Malo". Finalmente, Masterlive confirmó el 4 de febrero que, tras varias gestiones, logró programar un segundo concierto de Bad Bunny en Perú para el lunes 14 de noviembre, un día después de la primera fecha, en el mismo Estadio Nacional de Lima. La "Bad Bunny: World's Hottest Tour" arrancará el 5 de agosto en el Camping World Stadium de Orlando (Florida, EE.UU.) y tras recorrer distintas ciudades como Miami, Chicago y Nueva York terminará el tramo por Estados Unidos el 30 de septiembre en el SoFi Stadium de Los Ángeles, para luego desplazarse a América Latina. El tramo latinoamericano arrancará el 21 de octubre en el estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y concluirá el 9 de diciembre en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Entre tanto, el artista se presentará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, el Estadio de Vélez José Amalfitani de Buenos Aires, el Estadio la Nueva Olla de Asunción, el Estadio Nacional de Lima, el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Después, el cantante seguirá su gira por el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá, el Estadio Nacional de San José, el Estadio Cuscatlán de San Salvador, el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, la Explanada Caradales de Cardayá de Ciudad de Guatemala y el Estadio BBVA de Monterrey. Este último domingo, Bad Bunny se convirtió en el artista más exitoso a nivel global en todas las plataformas musicales, tras superar a The Weekend en el listado de puntos del "Global Digital Artist Ranking", que incluye las plataformas de Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam y Deezer. En 2021, por tercer año consecutivo, el cantante puertorriqueño recibió el título del artista latino número uno en EE.UU de Billboard y fue declarado una de las 10 superestrellas más populares a nivel global. También es el latino con el ranking más alto dentro del listado general de todos los géneros "Top Artists" de Billboard, en el puesto número 10, y el artista con más éxitos que han logrado entrar en el Top 10 del listado "Hot Latin Songs" desde el inicio del listado. Bad Bunny cerró el año pasado con el estreno del video musical de "Te deseo lo mejor", el cual realizó en colaboración con la clásica serie The Simpsons. EFE csr/lll