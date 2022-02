Aumentan a 9.034 los puertorriqueños sin electricidad tras fuerte vaguada

San Juan, 7 feb (EFE).- El número de puertorriqueños sin sistema eléctrico causado por el paso de una vaguada combinada con un frente frío durante este fin de semana, aumentó a 9.034, informó este lunes en rueda de prensa el director interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa. Hasta el domingo, este número era de 7.775, según dijo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en un comunicado de prensa. De los 9.034 clientes bajo la empresa privada LUMA, 3.100 son en la zona metropolitana, indicó Correa hoy en rueda de prensa junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres. LUMA, por su parte, reportó que a las 21.00 (01.00 GMT) del sábado pasado, 41.209 usuarios no contaban con el servicio eléctrico. "Nuestro equipo de LUMA está trabajando a su máxima capacidad durante las fuertes lluvias e inundaciones en progreso para prevenir y responder a las interrupciones de servicio causadas por este mal tiempo", sostuvo LUMA en su página de Facebook. "Si bien no queremos que ninguno de nuestros clientes se quede sin electricidad, gracias a nuestros continuos esfuerzos para actualizar el sistema mediante el reemplazo de postes, cables y equipos, hemos visto menos interrupciones de las que esperábamos dada la intensidad de las lluvias", agregó LUMA. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, informó este lunes que Toa Alta fue el municipio donde más lluvia se reportó, con 15,54 pulgadas (39,4 centímetros). Estas lluvias provocaron inundaciones en decenas de residencias y en carreteras que tuvieron que cerrarse, deslizamiento de terrenos, decenas de refugiados y que otra decena de escuelas tuviesen que ofrecer sus clases de manera virtual. Pese a todo esto, las autoridades no han reportado ninguna víctima fatal. Correa, por su parte, describió como "atípico" la acumulación de precipitación en tan poco tiempo, cuando en principio, los meteorólogos solo estimaban entre una y dos pulgadas de lluvia el sábado. Sin embargo, un frente frío se combinó con la vaguada, provocando entonces la gran caída de lluvia en la zona metropolitana de San Juan, sus municipios adyacentes y otros en el área norte de la isla, como Toa Baja, Cataño y Dorado, donde Correa admitió que "es impresionante lo que uno ve" referente a los estragos. Correa, a su vez, dijo que una residencia acumuló siete pies (2,1 metros) de agua. Al momento, se desconocen los estimados de los daños en la isla a causa de las lluvias. El gobernador Pierluisi, por su parte, ofrecerá una rueda de prensa a las 11.30 (15.30 GMT) para actualizar toda la información relacionada con lo ocurrido en el fin de semana. EFE jm/laa