Asensio da el paso; Valverde demanda más

Madrid, 7 feb (EFE).- La ausencia del francés Karim Benzema y el brasileño Vinícius Junior, autores del 62% de los tantos del Real Madrid en LaLiga Santander, dejaban a Carlo Ancelotti sin los dos jugadores que asumen la responsabilidad del gol y con la obligación de encontrar un jugador que diese un paso al frente. Marco Asensio asumió la responsabilidad para poner la firma al triunfo de la reacción que dejó la reivindicación del uruguayo Fede Valverde. Desde el reconocimiento de un momento de dificultad por parte de Ancelotti, "no es nuestro mejor momento, lo sabemos, pero se ha acabado", el Real Madrid entiende que la irregularidad mostrada en el inicio de 2022 se acaba gracias a la liberación de partidos entre semana hasta la llegada del gran duelo de 'Champions', ante el PSG. Al técnico italiano se le juntaron los problemas, recogiendo lesiones musculares ligadas al cansancio y la cantidad de minutos que acumulan los mismos futbolistas por su falta de fe en las rotaciones. Sin Ferland Mendy ni Karim Benzema, con el agravante de la baja de Vinícius sancionado, la baja de última hora de Casemiro ante el Granada complicó el panorama a un equipo que llegaba de decir adiós a la primera competición a la que optaba, la Copa del Rey. Repitió el plan fallido de San Mamés Ancelotti, manteniendo la apuesta por la figura de 'falso 9'. Sin éxito por la ausencia de gol pero encontrando en Isco Alarcón un nuevo miembro para la causa. La afición madridista elogió su esfuerzo. Reiterada la falta de confianza en Luka Jovic, que demostró los minutos que estuvo sobre el césped tener orgullo, herido, y que físicamente no está tan mal como lo ve su entrenador, que recurrió al covid para explicar sus ausencias de inicio. Ni para un minuto en Copa y solo en la recta final ante el Granada cuando el dominio madridista no se materializaba en goles. EL TOQUE DE ATENCIÓN DEL BERNABÉU En un momento de dificultad, tras ceder empates recientes en su estadio ante rivales como Cádiz o Elche, la afición madridista lanzó un aviso con silbidos pidiendo un cambio. Ancelotti lo captó rápido y reaccionó en el descanso. La entrada de Fede Valverde por un Eduardo Camavinga que no se acopla a la posición de mediocentro como sustituto de Casemiro, resultó decisiva. En esta ocasión el técnico no retrasó los cambios y el centrocampista uruguayo aportó todo su físico para dar un giro al encuentro. Valverde comenzó la temporada aprovechando la ausencia de Kroos por pubalgia para ser importante. Pero fue una lesión sufrida en el clásico del Camp Nou lo que le relegó a un segundo plano. Desde entonces, coronaviurs de por medio, nunca ha logrado recuperar el rol que desea. Su entrega enganchó al aficionado madridista que empujó a su equipo en una segunda parte que devolvió la esperanza. LA "PIEDRA EN LOS PIES" DE ASENSIO Solo Marco Asensio y Nacho han colaborado con más de un gol en Liga a los aportados por Benzema y Vinícius. Hasta quince jugadores de la plantilla han marcado pero once aportaron un único tanto al equipo más materializador del campeonato, 48 goles en 23 partidos, una media de 2,08 por encuentro en el último partido del Real Madrid ante el Granada deja a Carlo Ancelotti sin los dos futbolistas que asumen la responsabilidad del golEl jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha marcado 14 goles en 17 partidos ante el Granada en LaLiga, solo ante el Athletic (16 en 25 encuentros) ha anotado más en la competición – ha anotado al menos un gol en 11 de sus últimos 13 partidos ligueros ante los nazarís. Asensio es el único jugador de ataque que responde con gol a la confianza de Ancelotti, ocho tantos, seis en LaLiga Santander. Pasó de sentirse fuera de sitio en Copa del Rey en San Mamés, sin aportar sus virtudes teniendo que jugar como delantero centro, a sentirse referente, pedir el balón partiendo siempre desde la banda derecha hacia dentro y buscando el gol con insistencia hasta conseguirlo. Sus disparos de zurda a larga distancia son un arma que explota a la perfección ante equipos que se van encerrando en su terreno y reducen espacios, como hizo el Granada en cuanto comenzó a sufrir. Marco se ha ganado el puesto que bailaba del tridente. Con la pareja indiscutible Karim-Vini, entre Rodrygo y el balear se rotaban pero el rendimiento va decantando la balanza con el partido del PSG en el horizonte. DEL INTENTO DE HAZARD A LA SENTENCIA A BALE Ha demostrado Ancelotti que ha perdido la fe en Eden Hazard, que ni fue titular con su demarcación natural libre por la baja de Casemiro. Ni una mala palabra del belga en sus declaraciones, habla con sus hechos. Solo aspectos del día a día en entrenamientos pueden justificar la poca participación del jugador estando en buen estado físico. A su entrada en el campo demostró que no se va a rendir, encaró y generó peligro. El que ya no tiene esperanzas y ni se le espera es a Bale. El galés ni ha calentado en los últimos partidos cuando el Real Madrid era inferior ante el Athletic y no encontraba el gol frente al Granada. Ancelotti hizo calentar antes al canterano Latas y ni las bajas ofensivas dieron minutos a un jugador que no juega desde finales de agosto con el Real Madrid en un último año de contrato, tras la cesión al Tottenham, que las dos partes habrían deseado ahorrarse. La fe del inicio de curso de 'Carletto' han desaparecido con un jugador que ya no muestra tener intención de enganchar a su proyecto. Roberto Morales