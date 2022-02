Alejo:En la segunda manga Lara (Gut) sacó el ordenador que tiene en la cabeza

Adrián R. Huber Madrid, 7 feb (EFE).- El español José Luis Alejo, entrenador de la suiza Lara Gut-Behrami, que este lunes ganó bronce en el gigante de esquí alpino de los Juegos de Pekín 2022 declaró a EFE que está "súper contento" con la medalla lograda por su pupila, que remontó cinco puestos para acabar tercera con el mejor parcial que marcó en la segunda manga, en la que según él, la campeona helvética "sacó el ordenador que tiene en su cabeza" para obtener ese resultado. Gut, de 30 años, ganadora de la general de la Copa del Mundo de esquí alpino la temporada 2015-16, vive una segunda juventud deportiva al lado del técnico andaluz, con el que la pasada campaña, además de acabar segunda en la general de la competición de la regularidad se proclamó doble campeona mundial -de gigante y de supergigante- en los Mundiales de Cortina d'Ampezzo (Italia), donde, además, ganó el bronce en el descenso. "Estoy súper contento, porque esta temporada no habíamos tenido demasiada continuidad. Empezamos muy bien, luego en Norteamérica ella tuvo problemas de salud, de los que luego se repuso. En St. Moritz (Suiza) hizo un carrerón en el primer supergigante, pero se accidentó en el segundo; mientras se recuperaba del hombro y empezaba a coger ritmo, de repente llegó lo del virus y se tuvo que perder cinco carreras.... en fin, estaba un poco sin ritmo", explicó, en conversación telefónica con Efe, Alejo. "Luego, la última carrera que hizo, en Cortina (Italia), después de ganar en Zauchensee (Austria), no tenía demasiado 'feeling' ; así que decidimos parar, saltarnos las carreras de Kronplatz (Italia) y de Garmisch (Alemania); y trabajar físico a muerte en su casa, tranquilamente. Y todo ha salido súper bien, desde el primer día se enfocó a tope en su objetivo; y parece que ha llegado en buen estado", dijo. "Al menos eso me lo ha parecido a mí. Ayer cuando hicimos la primera sesión de activación estaba contenta, con ganas", afirmó. "En lo que a la carrera de hoy de refiere, la pista estaba muy bien; el terreno está 'guay', con mucha pendiente, el plano era plano... y la clave ha sido interpretar la nieve. Una nieve artificial, que siempre tiene algo más de 'grip' (agarre); pero que estaba difícil de interpretar. Y se ha visto claramente quién ha pillado ritmo en la primera manga, se veía que tiraban curvas limpias y sin problemas", explicó a Efe el técnico español de la doble campeona mundial y flamante medallista olímpica de bronce: metal que también había capturado en el descenso de los Juegos de Sochi'14 (Rusia). "Otras, sin embargo, no lo interpretaron bien; y si no eras muy sólida en el apoyo y en el momento justo, el esquí empezaba a vibrar: no trabaja, y al final pierdes adherencia y caes al interior. Eso le pasó a (la estadounidese Mikaela) Shiffrin; y a (la eslovaca Petra) Vlhova, que se la ha visto muy dura por ese mismo problema; y a algunas otras", comentó a Efe Alejo, que no pudo viajar a China al dar positivo por covid-19 en el primer test protocolario (aunque está asintomático y se encuentra bien) y se comunica estos días con Gut a través de videollamadas desde Granada. "En la segunda manga, ella (Gut) ha sacado el ordenador que tiene en la cabeza, ha interpretado cuatro cosas y se ha tirado a muerte; y a pesar de algún fallito, ha marcado el mejor tiempo en la segunda manga. Ha ganado el bronce. Y ahora a esperar a lo que ella está preparada; que está preparada para todo", comentó a Efe este lunes el entrenador de la doble campeona mundial de esquí alpino. EFE arh/og