Abás: Las reuniones con Israel no reemplazan un proceso de paz

Jerusalén, 7 feb (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, afirmó anoche que las recientes reuniones con altos funcionarios israelíes "sirven a los intereses palestinos", pero no reemplazan un proceso de paz, que lleva paralizado desde 2014. El presidente hizo estas declaraciones en la apertura en Ramala (Cisjordania ocupada) de la conferencia del Consejo Central de Organización para la Liberación de Palestina (OLP), uno de los organismos clave en la toma de decisiones en Palestina que no se reunía desde 2018, y que podría alumbrar el relevo de Abás, de 86 años. “Esto (reuniones con Israel) no será una alternativa a nuestras demandas de una solución política de acuerdo con el derecho internacional y el fin de la ocupación”, indicó Abás, quien se entrevistó con el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, en Ramala en agosto del año pasado -el primer encuentro entre altos funcionarios de ambos lados desde 2010- y de nuevo en diciembre en el domicilio del israelí en Rosh Haayin. “Estamos manteniendo contactos con ministros y funcionarios israelíes para resolver problemas que sirven a los intereses de nuestro pueblo”, aclaró. El ministro de Asuntos Civiles palestino, Husein Al Sheij, también se reunió el mes pasado con el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, y figura fuerte del nuevo Ejecutivo, quien heredará la jefatura del gobierno en 2023 y partidario de la solución de los dos Estados. Israel insiste en que esos encuentros se centraron en coordinar aspectos de seguridad y en acordar medidas para mejorar la situación económica de los palestinos, lejos de unas conversaciones de paz, aunque del lado palestino también han defendido que el propósito es crear un "horizonte político" con ese fin. El actual primer ministro israelí, el ultranacionalista y exlíder colono Naftali Benet, ha reiterado que retornar a la mesa de negociación con los palestinos no está en sus planes y ha desdeñado verse a cara a cara con Abás, mientras que ha dado luz verde a la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. La atípica reunión del Consejo Central de la OLP, que se prolongará durante el día de hoy, busca cubrir los puestos de liderazgo en la organización, que se espera que ocupen cercanos colaboradores de Abás, aunque al encuentro no acudirán la mayoría de las facciones políticas palestinas que integran la OLP, dominada por el partido laico Fatah en el poder. El puesto más importante que se debe cubrir es el del secretario general de la OLP, plaza vacante desde que muriera a finales de 2020 por covid-19 Saeb Erekat, el histórico jefe negociador palestino desde 1996 y uno de los arquitectos de los Acuerdos de Oslo. Según analistas palestinos, el candidato mejor posicionado para ocupar ese puesto de liderazgo al frente del Comité Ejecutivo de la OLP es Al Sheij -del más estrecho círculo de colaboradores de Abás y muy implicado en las negociaciones con Israel- y Rawhi Fattouh probablemente se hará cargo del Consejo Nacional Palestino, otra rama de la OLP. “Nos gustaría enfatizar que damos gran importancia al proceso de reforma integral y lo tomamos en serio”, subrayó ayer Abás en la apertura de la sesión, cuyo discurso no fue transmitido en directo por la televisión palestina, como sí ocurrió con el de otros interlocutores, aunque luego se difundió la transcripción de su intervención. Esas palabras se producen una semana después de que Abás conversara por teléfono con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, quien le transmitió "la necesidad de una reforma" en la ANP, acusada desde hace tiempo de autoritarismo, nepotismo y corrupción, y que no convoca elecciones desde hace más de una década tras cancelar las previstas para mayo del año pasado. Partidos islamistas como Hamás o la Yihad Islámica, que no integran la OLP, han condenado esta conferencia que, según ellos, solo sirve para perpetuar el poder de Abás; mientras que dos facciones prominentes de la izquierda palestina dentro de la OLP, el Frente Popular de Liberación para Palestina y la Iniciativa Nacional, han boicoteado la reunión. Hanan Ashrawi, una exalto cargo de la OLP que renunció el año pasado por discrepancias con el actual liderazgo palestino, también anunció su intención de boicotear la reunión que "solo profundizará la división y perpetuará el estancamiento", dijo en sus redes sociales.