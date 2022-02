A la Salernitana no le basta con su "revolución" invernal para ganar

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- Ni los once fichajes realizados en el mercado invernal sirvieron a la Salernitana, colista de la Liga italiana, para reencontrarse con la victoria, tras empatar este lunes 2-2 en casa con el Spezia, en un encuentro en el que los locales se adelantaron hasta en dos ocasiones en el marcador. Pero ni los dos goles de falta de Simone Verdi, uno de los nuevos refuerzos, fueron suficientes para evitar el enésimo tropiezo de una Salernitana, a la que no parece bastarle con revolucionar su plantilla para poder escapar de las posiciones de descenso. Si la llegada de jugadores como los argentinos Federico Fazio, que formó parte del once inicial, y Diego Perotti, que tuvo su oportunidad en el segundo tiempo, parece haber dado un mayor empaque a los de Stefano Colantuono, la Salernitana sigue mostrando numerosas carencias. Especialmente en defensa, pese a la llegada del portero Luigi Sepe, el lateral Pasquale Mazzocchi y los centrales Federico Fazzio y Radu Dragusin, a los que Colantuono no dudó en conceder la titularidad. Una circunstancia que no desaprovechó el Spezia para responder a los goles de Verdi con dos tantos de penalti del albanés Rey Manaj, exjugador del Albacete, y Daniele Verdi, que permitieron sumar al Spezia un valioso punto que los aleja un poco más de la zona de descenso. Todo lo contrario que la Salernitana, que este lunes pudo contar con el francés Franck Ribery tras más de un mes de baja por lesión, que continuará anclado en la última plaza a nueve puntos de la salvación.