2-1. El Athletic sigue de dulce también en Liga

Ramón Orosa Bilbao (España), 7 feb (EFE).- El Athletic Club, que eliminó en la Copa del Rey al Barcelona y al Real Madrid en las últimas semanas, sigue de dulce también en LaLiga tras imponerse este lunes al Espanyol en San Mamés por 2-1. Los tantos llegaron todos en el primer cuarto de hora. Abrió el marcador el neerlandés Tony Vilhena rematando, inapelable, un centro de Javi Puado tras una gran cabalgada; y remontaron Oihan Sancet e Íñigo Martínez. Sancet rematando a placer un balón que mandó Raúl García a la espalda de la defensa visitante, jugada anulada inicialmente por fuera de juego y luego validad por el VAR; y el central internacional español en una jugada a balón parado en la que le cayó para rematar un remate un tanto raro de Dani Vivian. Con esta victoria, el Athletic suma 10 de los últimos 12 puntos en juego, 7 de ellos a domicilio y, aunque se mantiene octavo en la tabla, está ya a un punto de Europa y cuatro de la Liga de Campeones. El Espanyol, con solo uno de últimos doce puntos, queda decimotercero en la clasificación. No hubo ni tiempo ni para el tanteo, ya que para el minuto 3 el Espanyol ya se había adelantado en el marcador en una larga cabalgada por la derecha de Puado, que centró al área para que Vilhena, que debutaba como titular, rematase después de que el balón superase a la defensa local. Empató también rápido el Athletic, en el 5. Lo hizo con un remate cruzado a placer dentro del área pequeña de Sancet, que le había ganado la espalda a la defensa visitante persiguiendo un inteligente pase de Raúl García. Inicialmente se anuló el tanto por fuera de juega, pero, tras revisión del VAR, quedó claro que no lo había. Y tampoco tardó en llegar el 2-1, en el minuto 16, que nació de una conducción hacia el área de Zarraga que paró en falta Morlanes, que fue amonestado. El saque de Berenguer dio en la barrera y eso descontroló a la defensa visitante, que vio cómo un remate a ningún lado de Vivian acabó en la cabeza de Íñigo Martínez con Diego López a media salida. Y el defensa rojiblanco no perdonó. Como sí hizo Sancet al minuto siguiente tras recibir un pase de Serrano desde la izquierda. Se gustó demasiado con todo a su favor y acabó cerrándole la defensa cuando podía haber disparado casi a bocajarro. Respondió el Espanyol intentando hacerse con el control del juego y un remate demasiado ingenuo en buena posición de Cabrera, a quien sirvió Darder. Ya pasada la media hora, también Dimata buscó el 2-2 en un remate de cabeza en el primer palo, a centro de Vilhena, que se le marchó desviado. Pero la mejor ocasión después de los goles la tuvo Berenguer a poco del descanso. Repitió su espectacular finta por detrás del pasado jueves en Copa ante el defensa madridista Nacho y cuando el 3-1 parecía asegurado, apreció una bota salvadora del equipo visitante para desviar el balón por encima del larguero. Se frenó un tanto el partido tras el paso por los vestuarios, aunque el Espanyol lo intentó con un remate de Morlanes y un centro desde a derecha que dio en una mano de Balenziaga que el árbitro explicó con gestos que no la consideraba penalti. El mejor disparo del Athletic fue uno muy extraño de Embarba hacia su propia portería directo a córner, justo antes del carrusel de los primeros cambios. Poco después, en el minuto 75, Villalibre, recién salido tras dos meses y medio de baja por lesión, definió fatal en un mano a mano con Diego López que envió muy por encima del travesaño. Con el partido a punto de terminar, en el minuto 88, Unai Simón apareció para dar dos puntos a su equipo desviando a córner un gran disparo de Darder desde la frontal del área. - Ficha técnica: 2 - Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer (Petxarroman, m.64), Zarraga, Dani García (Vesga, m.58), Serrano (Muniain, m.72); Sancet (Villalibre, m.72) y Raúl García (Iñaki Williams, m.64). 1 - RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez (David López, m.63), Cabrera, Pedrosa; Morlanes (Yangel Herrera, m.75); Melendo (Embarba, m.63), Darder, Vilhena (Wu Lei, m.75); Puado y Dimata (Loren, m,63). Goles: 0-1, m.3: Vilhena. 1-1, m.5: Sancet. 2-1, m.16: Íñigo Martínez. Árbitro: César Soto Grado. Mostró tarjeta amarilla a los locales Vesga (m.62), Petxarroman (m.86) e Íñigo Martínez (m.93), y a los visitantes Morlanes (m.15), David López (m.70) y Oscar Gil (m.76). Incidencias: Partido de la jornada 23 de LaLiga Santander disputado en San Mamés ante 30.753 espectadores, según datos oficiales. EFE ro/ism