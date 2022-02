113-137: El debut de Powell en los Clippers no impide el paseo de los Bucks

David Villafranca Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Con la autoridad que se le presupone al actual campeón de la NBA, Los Milwaukee Bucks ganaron sin mayores problemas a Los Angeles Clippers (113-137) pese al estupendo debut de Norman Powell con los angelinos después de su traspaso desde los Portland Trail Blazers. Powell logró 28 puntos (incluidos cuatro triples) en solo 24 minutos de juego mientras que Robert Covington, también incluido en la operación con los Blazers, dejó asimismo buenas sensaciones con 13 puntos en 23 minutos. El aire fresco de Powell y Covington no fue suficiente para frenar a unos Bucks que encestaron el 54,4 % de sus tiros y que pasaron el rodillo con Giannis Antetokounmpo (28 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias) al frente de la avalancha. Los cinco titulares de los Bucks se salieron con al menos 17 puntos cada uno. Jrue Holiday (27 puntos y 13 asistencias) cortó con serenidad la reacción de los Clippers, Pat Connaughton (18 puntos con 6 de 9 en triples) fue un francotirador casi perfecto, Bobby Portis (24 puntos y 11 rebotes) se peleó con todos en la zona y Khris Middleton (17 puntos y 6 rebotes) supo aparecer cuando su equipo lo requería. En los Clippers, que no pudieron repetir el épico triunfo del pasado jueves ante Los Angeles Lakers (111-110), el español Serge Ibaka consiguió 7 puntos (3 de 5 en tiros), 7 rebotes, una asistencia y un tapón en 19 minutos saliendo del banquillo. GOLPE EN EL SEGUNDO CUARTO El partido arrancó con un sabroso duelo entre Marcus Morris (11 puntos en el primer parcial) y Giannis Antetokounmpo (8). Norman Powell no tardó en llamar la atención de su nueva afición mostrando desparpajo y creatividad en ataque. Tras un primer cuarto de igualdad (32-28), los Clippers dieron un pequeño estirón gracias a un triple de Robert Covington (37-28 con 11.24 por jugarse) que sirvió para activar definitivamente a los Bucks. Llevando el partido a un tono mucho más correoso y defensivo, los de Milwaukee empezaron a sentirse más cómodos en la cancha con un Jrue Holiday cada vez más asentado en la dirección y que llevó a su equipo a empatar el partido (40-40 con 5.24 para el descanso). Los Clippers habían perdido el hilo del encuentro y sufrían además a un Antetokounmpo que imponía su ley en defensa y ataque. Para rematar el pobre tercer cuarto de los angelinos (19-32 tras un mísero 24 % de tiros en ese cuarto), Bobby Portis metió un triple sobre la bocina que reflejó la superioridad de los Bucks en la primera mitad (51-60). ASEDIO DESDE EL TRIPLE Pat Connaughton solo había metido 3 puntos en los dos primeros cuartos, pero en la reanudación no ahorró munición para destrozar a los Clippers. Con cuatro triples en poco más de minuto y medio, la mejor versión de Connaughton catapultó a los Bucks a una distancia que comenzaba a parecer insalvable (56-79 con 7.57 por jugarse). Cada jugador de los Bucks parecía conocer su papel y lo cumplía a la perfección. Bobby Portis y Greg Monroe sumaban aquí y allá en el juego interior mientras Antetokounmpo seguía haciendo mucho daño a Ivica Zubac. No obstante, el dinamismo de Powell permitió a los Clippers llegar con algo de vida al último cuarto (81-99) tras otro mal parcial de los locales (30-39). Ese breve impulso que habían cogido en el tercer cuarto lo extendieron en el arranque del desenlace. Con Powell al mando de las operaciones, Ibaka derrochando sudor e intensidad en la pintura, y Covington aportando acierto en el tiro, los Clippers dieron forma a un parcial de 9-2 que hizo creer a los fans angelinos en una nueva y espectacular remontada de las que su equipo ya ha logrado varias este año (90-101 con 9.40 por jugarse). Los Bucks parecían algo despistados entre pérdidas de balón y fallos en defensa, pero Holiday cerró la hemorragia de su equipo con 7 puntos seguidos y entre Connaughton y Portis pusieron la guinda a una victoria muy robusta de los de Milwaukee. EFE dvp/ics