Westbrook tras los abucheos de sus fans: "Ganamos y eso es lo más importante"

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Russell Westbrook tuvo este sábado una noche complicada contra los New York Knicks, en la que sufrió los abucheos de los aficionados de Los Angeles Lakers en varias ocasiones, pero tras el encuentro insistió en pensar en el colectivo y en la victoria lograda antes que en cuestiones individuales. Westbrook tuvo una pobre actuación con 5 puntos (1 de 10 en tiros, 3 de 7 en libres), 4 rebotes, 6 asistencias, un tapón y un robo frente a 4 pérdidas de balón en 29 minutos como titular en el partido que los Lakers lograron remontar a los Knicks después de una prórroga (122-115). Muy discutido durante toda la temporada, Westbrook fue hoy el centro del enfado de los aficionados de los Lakers, que le abuchearon en varias ocasiones del partido. Dos de ellas resultaron especialmente significativas: la primera, tras un tiro muy desviado en el segundo cuarto y que golpeó el lateral del tablero; y la segunda, después de fallar dos tiros libres fundamentales y en el último minuto que le dieron vida a los Knicks para forzar la prórroga. En la rueda de prensa posterior al partido, con buen ánimo y muy enfocado en subrayar la importancia del equipo, Westbrook dijo que a veces "suceden" ese tipo de noches en los que los tiros no entran. "He fallado varios tiros que normalmente meto. Pero, como he dicho, no quiero que esto siga girando en torno a mí", afirmó en referencia a la polémica que le rodea en los Lakers. "Cuando juego mal, vosotros (los periodistas) me hacéis un jodido montón de preguntas. Y cuando tiro bien, no oigo muchas de esas preguntas. Así que no quiero que siga girando en torno a mí y lo que hago. Ganamos el partido y eso es lo más importante", añadió. En el tiempo extra frente a los Knicks, el técnico de los Lakers, Frank Vogel, no usó a Westbrook en ningún momento. El base tampoco jugó en la prórroga del partido que los Lakers perdieron ante los Indiana Pacers el pasado 19 de enero, una ausencia que causó mucho revuelo en la ciudad californiana. Cuestionado sobre su ausencia en la pista en la prórroga ante los Knicks, Westbrook volvió a insistir en que "lo único que importa" es que sus compañeros lograron sacar el triunfo adelante. También señaló que Vogel busca "lo mejor para el equipo" en cada momento. Westbrook, que este año cobra 44 millones de dólares, está promediando 18,4 puntos (43,7 % en tiros de campo), 7,8 rebotes y 7,7 asistencias en 34,7 minutos por encuentro, son sus peores cifras desde su segunda temporada en la NBA (2009-2010 en Oklahoma City Thunder). Los Lakers son novenos en la Conferencia Oeste con 26 victorias y 28 derrotas. EFE dvp/ea