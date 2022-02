València, 6 feb (EFE).- El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen se impuso al esprint en la quinta y última jornada de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, entre Paterna y València de 92 kilómetros, segunda en su cuenta personal y tercera para su equipo, el Quick Step, con un tiempo de 1.55:47. El velocista no se vio sorprendido en los metros finales, tal y como le sucedió ayer sábado en Torrevieja, e impuso su gran potencia en los metros finales para superar en la línea de meta al italiano Elia Viviani (Ineos) y al noruego Alexander Kristoff (Intermarche). Como era de esperar esta corta y plácida etapa no supuso problema alguno para que el líder de la general, el ruso Aleksandr Vlasov (Bora) certificara su triunfo final de la ronda, tras superar en 32 segundos al belga Remco Evenepoel (Quick Step) y en 36 al joven español Carlos Rodríguez (Ineos), que completaron el podio; mientras que la cuarta y quinta plaza fueron para los Movistar Enric Mas y Alejandro Valverde. Explosivo inicio de etapa con continuos ataques, aunque la escapada que finalmente cuajó fue la formada por el cuarteto integrado por los Astana Vincenzo Nibali y Manuele Boaro, Jonathan Lastra (Caja Rural) y Gotzon Martín (Euskaltel). El pelotón controló en todo momento al selecto grupo de escapados que nunca llegó a sobrepasar los 2 minutos de ventaja y a los que dio caza a 13 kilómetros de meta. No hubo opción para sorpresas y se llegó a un final al esprint en el que Jakobsen no defraudó y se impuso con gran autoridad.