Una invasión rusa de Ucrania provocaría 5 millones de refugiados, según EEUU

Washington, 6 feb (EFE).- Una potencial invasión a gran escala de Ucrania por parte de tropas rusas provocaría más de 50.000 víctimas y cerca de 5 millones de refugiados que escaparían a otros países, según la última evaluación del Pentágono y la inteligencia estadounidense. De acuerdo a este escenario, citado por el diario The Washington Post este domingo, la invasión rusa lograría tomar Kiev en dos días, y tendría como consecuencia 50.000 víctimas, entre muertos y heridos. Asimismo, generaría una crisis humanitaria con 5 millones de refugiados en países vecinos, la mayoría en Polonia. El diario indicó que este escenario fue explicado en reuniones esta semana con legisladores estadounidenses de altos mandos militares y de inteligencia de EE.UU. Estas informaciones coinciden con el aumento en la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y en la vecina Bielorrusia. En concreto, señala que hay 83 batallones rusos, con aproximadamente 750 soldados, preparados para un posible asalto, a los que se suman personal adicional de respaldo logístico, médico y aéreo. En este sentido, esta semana el Pentágono advirtió públicamente que Rusia podría inventar un pretexto para atacar Ucrania. En concreto, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que Rusia "podría producir un video gráfico de propaganda, con cadáveres y actores que simularían ser gente de luto, con imágenes de zonas destruidas, así como equipo militar en manos de Ucrania u Occidente". Esas armas, agregó, podrían ser representadas de tal forma que parezca que han sido suministradas por Occidente a Ucrania. La tensión se ha disparado en el último mes por la movilización de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, que ha llevado a EE.UU. y Rusia a enzarzarse en una batalla propagandística. Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington lleva alertando desde hace días de un ataque "inminente", aunque esta semana reculó y optó por hablar de una posible agresión rusa "en cualquier momento". EFE afs/eat