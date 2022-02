Barcelona, 6 feb (EFE).- El jugador del Atlético de Madrid Stefan Savic advirtió que si su equipo quiere clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones "hay que cambiar ya", tras perder por 4-2 ante el Barça en el Camp Nou y salir de los puestos que dan acceso a la competición europea. "Las sensaciones son malas cuando encajas cuatro goles, sobre todo cuando te adelantas en el marcador. Nos preocupa haber encajado ya 30 goles, pero ahora no podemos cambiar nada, tenemos que bajar la cabeza y trabajar", añadió el central en declaraciones a Movistar+. Además, no se mordió a la lengua a la hora de ser crítico con su equipo: "Esta temporada esperamos a perder para ponernos a jugar. Hay que insistir, porque sino insistes, lo fácil es bajar los brazos y esto nosotros no lo vamos a hacer hasta el final". EFE 1011955 sej/gmh/jl