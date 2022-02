San Mamés quiere seguir de fiesta también en Liga

Bilbao/Barcelona, 6 feb (EFE).- El Athletic Club quiere continuar con la fiesta que está viviendo en San Mamés en partidos de Copa del Rey, en la que ha eliminado sucesivamente a FC Barcelona y Real Madrid, en la visita de un Espanyol últimamente mejorado a domicilio. Los de Marcelino García Toral esperan también trasladar a La Catedral su buena racha fuera de 7 puntos de 9 posibles en salidas consecutivas ante Osasuna (1-3), Alavés (0-0) y Rayo (0-1). Fueron tres de los siete partidos que llevan disputados los 'leones' en un fructífero 2022 en el que también ha llegado a la final de la Supercopa tras remontar al Atlético de Madrid (1-2) en semifinales antes de caer en la final contra el Real Madrid (0-2). Precisamente frente al equipo blanco fue la última cita liguera del Athletic en Bilbao, todavía en 2021, un 0-1 que supuso el segundo de los tres triunfos blancos en esta temporada de los que se tomó cumplida revancha del pasado jueves. Un 1-0 en la segunda de las noches "mágicas" de Copa de Marcelino en San Mamés que encadena el conjunto vasco tras el 3-2 de dos semanas antes al Barcelona. Este jueves tendrá una tercera oportunidad consecutiva frente al Valencia. Si bien ya en una eliminatoria a doble partido que se cerrará en Mestalla. Esa concatenación de encuentros llena de dudas la alineación del Athletic para mañana. No tanto por el esfuerzo contra el Madrid, para cuya recuperación dispone de cuatro días, sino de cara a la visita del Valencia, para la que solo tendrá tres días de descanso. Las bajas que son seguras para Marcelino son las de Unai Vencedor, ambos por sendas lesiones musculares. Y es más que probable que el técnico asturiano refresque el once para dar respiro a jugadores importantes como Iñigo Martínez y Dani García, que acumulan varias palizas, la pareja de ataque Raúl García-Iñaki Williams y hasta puede que también al capitán Iker Muniain y los laterales Oscar de Marcos y Yuri Berchiche. Así, con el cambio seguro bajo palos del internacional Unai Simón, que en Copa cede su puesto al prometedor Sub-21 Julen Agirrezabala, también podrían entrar en el once Íñigo Lekue, Mikel Balenziaga, Daniel Vivian y Oier Zarraga. Y, ya en ataque, seguro Alex Berenguer, autor del gol que eliminó al Madrid, y probables el juvenil Nico Serrano, que marcó en Vallecas, Oihan Sancet y Asier Villalibre. Estos dos tras las lesiones que les han tenido de baja. El Espanyol visita San Mamés con el objetivo de cortar su mala racha de resultados, ya que no gana desde el 31 de diciembre contra el Valencia (1-2), y lo intentará además sin su referencia ofensiva y máximo goleador, el delantero Raúl de Tomás, sancionado. Curiosamente, el conjunto vasco es uno de los favoritos de RDT, que ha marcado tres dianas en cuatro enfrentamientos. La ausencia del madrileño es importante para el bloque periquito, pese a que el cuerpo técnico confía en los recursos de la plantilla para sorprender al rival. Por otra parte, Pedrosa, Calero y Aleix Vidal arrastran molestias y su presencia es dudosa. En cualquier caso, el entrenador, Vicente Moreno, no comunicará la lista de convocados hasta esta tarde, antes de desplazarse a Bilbao. El viaje en avión de la plantilla blanquiazul está previsto a las 19:00 horas. El Espanyol no enciende las alarmas por sus últimos resultados: dos derrotas y un empate en LaLiga y la eliminación de la Copa del Rey. Su último triunfo fue el día de Fin de Año. De todos modos, el vestuario asume que debe remontar el vuelo cuanto antes y ha aprovechado el parón liguero para afinar conceptos. En este sentido, el cuerpo técnico ha puesto el foco, entre otras cuestiones, en la parcela defensiva. El equipo está encajando más goles que en el primer tramo de la temporada y desea corregirlo: la última vez que el Espanyol dejó la portería a cero fue el 28 de noviembre, contra la Real Sociedad (1-0). Sea como sea, los futbolistas y los técnicos asumen que el Athletic será un hueso duro. El grupo catalán augura un pulso complejo ante un rival, según explicó Vicente Moreno, con la mayor intensidad de la competición. Rendir al máximo es clave, sostiene el entrenador, para volver a Barcelona con un resultado positivo. Los precedentes recientes entre ambos conjuntos son favorables al anfitrión. En las últimas cinco visitas del Espanyol al feudo vasco, el cuadro catalán ha firmado una victoria, en la temporada 2017-18 (0-1), un empate y tres derrotas. El duelo más reciente, en el curso 2019-20, acabó con un claro 3-0. - Alineaciones probables. Athletic: Unai Simón; Lekue, Vivian, Yeray, Balenziaga; Berenguer, Zarraga, Vesga, Serrano; Sancet y Villalibre. Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Dídac; Darder, Baré; Embarba, Melendo, Puado y Loren. Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano). Campo: San Mamés. Hora: 21.00. -------------------------------------------------------------- Puestos: Athletic (8º, 31 puntos); Espanyol (13º, 27 puntos). La clave: La capacidad del Athletic de enfocarse a partido que le llega en los momentos claves de la Copa del Rey y tras una noche inolvidable ante el Madrid en San Mamés. Y la del Espanyol de dar continuidad a los dos partidos sin perder que encadena en sus dos últimas, cuatro puntos entre Valencia y Cádiz. El dato: El Athletic lleva un 2022 con 6 victorias, tres de ellas ante Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid, un empate y una derrota. Ésta en final de la Supercopa contra el conjunto blanco. Las frases: . Marcelino, el jueves tras eliminar al Madrid en Copa: "Hay que pensar en el Espanyol como si fuera el último partido porque tenemos que ganarlo si queremos estar arriba. Normalmente gana partidos importantes el que tiene hábito de ganar". . Vicente Moreno: "Debemos ir al límite para acercarnos al Athletic" El entorno: La afición del Athletic está extasiada tras sus últimas noches coperas en San Mamés ante Barça y Madrid, muy ilusionada de nuevo con la que sería la tercera final de Copa consecutiva y ávida de tomarse cierta revancha deportiva del partido en la primera vuelta en el RCDE Stadium, donde Diego López fue el héroe de un 1-1 que, por ocasiones, pudo ser goleada rojiblanca. EFE 1011112 ro-dpb/gmh/jag