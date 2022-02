Salvini habla de traición en el centroderecha para no elegir mujer presidenta

Roma, 6 feb (EFE).- El líder de la ultradechista Liga, Matteo Salvini, aseguró hoy que sus intentos de elegir a un mujer como presidenta de Italia fueron "saboteados" y que "alguien del centroderecha despareció y traicionó" la alianza en la elección presidencial, que ha mostrado grandes diferencias con sus socios y en particular con Giorgia Meloni, la líder de los Hermanos de Italia, también de extrema derecha. "La batalla del Quirinal (sede presidencial) duró una semana. Alguien del centroderecha desapareció y traicionó. Faltaron decenas de votos", dijo Salvini apuntando a sus socios como responsables del fracaso de las propuestas de la coalición para ocupar la jefatura del Estado, en la que finalmente repetirá el veterano Sergio Matterella, de 80 años, tras la incapacidad de los partidos de ponerse de acuerdo en otra candidatura. "Podríamos haber elegido a una mujer para el Quirinal, era mi compromiso y habría sido una hermosa señal para el país", agregó Salvini, que reivindicó con "orgullo" sus "numerosos intentos, a veces en solitario, de elegir a una mujer" como presidenta, aunque fueron "rechazados y saboteados por los demás". El líder ultraderechista, que este sábado había asegurado que la coalición de centroderecha formada con Hermanos de Italia y la conservadora Forza Italia (FI), de Silvio Berlusconi, "se había disuelto como la nieve al sol", hoy lanzó un llamamiento a sus socios para recuperar "la unidad y el orgullo" si quieren ganar las próximas elecciones, en las que los sondeos les dan como favorito. "El centroderecha es mayoría en el país. Muchos votantes están enojados, decepcionados, distanciados y se abstienen. Tenemos un año para demostrar de qué estamos hechos y no dejar que la izquierda gane", dijo sobre los comicios, rechazando pactos con el ex primer ministro Matteo Renzi o el centrista Clemente Mastella. El número dos de Berlusconi, Antonio Tadjani, por su parte, intentó minimizar los efectos colaterales de la elección presidencial y apostó por una coalición unida. "Después de las elecciones, siempre hay sacudidas. Debemos presentar a los votantes un centroderecha renovado que mire hacia el futuro", dijo el cooodinador de FI, "tenemos las ideas muy claras, por eso insistimos en el popularismo europeo". EFE mr/amg