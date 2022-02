Marcelo: “Golpe a la Liga no hay hasta el último partido”

Madrid, 6 feb (EFE).- El brasileño Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, negó que la victoria 1-0 frente al Granada, que les coloca con seis puntos de ventaja en el liderato de LaLiga Santander sobre su gran perseguidor, el Sevilla, suponga un “golpe”, ya que, consideró que este no llega “hasta el último partido”. “No, no. Golpe no hay nunca hasta el último partido; lo hemos vivido en los últimos años. Estamos en una buena línea. Estamos felices y hemos trabajado mucho hoy, incluso sin balón”, dijo al acabar el partido en Movistar+. “Llevo mucho tiempo aquí y no hay paridos fáciles. Hoy ha sido muy difícil, nos ha exigido mucho desde el primer momento. Hemos tenido mucha paciencia con el balón y al final hemos metido el gol. Son tres puntos muy importantes”, analizó sobre el encuentro. “Ha sido un partido raro. En la primera parte hemos tardado en leer al Granada y al fina hemos tenido paciencia, más balón y más pases”, añadió. Un Marcelo que salió ovacionado por el público madridista que se dio cita en el Santiago Bernabéu: “En 15 años que estoy aquí no puedo hacer otra cosa que agradecer a la afición del Real Madrid. Hoy estoy muy contento por el cariño”, concluyó.