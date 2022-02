Los Heat y los Bucks aprietan en el Este mientras los Lakers sobreviven

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Los Miami Heat y los Milwaukee Bucks metieron presión a los líderes del Este, los Chicago Bulls, en una jornada en la que Los Angeles Lakers se impusieron a los New York Knicks en un partidazo que acabó con remontada local y en la prórroga tras varios momentos de abucheos a Russell Westbrook. LAKERS 122 - KNICKS 115 Con LeBron James de vuelta tras cinco partidos lesionado, Los Angeles Lakers tiraron de épica para remontar en la prórroga un partido ante los New York Knicks después de una primera parte lamentable que les situó 21 puntos por debajo en el marcador. LeBron James (29 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias), Anthony Davis (28 puntos y 17 rebotes, 7 de ellos en ataque) y Malik Monk (29 puntos con 4 triples) destacaron en los angelinos mientras que RJ Barrett (36 puntos y 8 rebotes) y Julius Randle (32 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias) fueron los mejores de los Knicks. Russell Westbrook, muy discutido a lo largo de toda la temporada, tuvo una pobre actuación (5 puntos con 1 de 10 en tiros) y recibió los abucheos de los fans de los Lakers en varias partes de la noche. HORNETS 86 - HEAT 104 Un incontestable parcial de 8-34 en el tercer cuarto fue suficiente para que los Miami Heat ganaran a domicilio a los Charlotte Hornets con claridad y solidez. Jimmy Butler (27 puntos) fue el jugador más acertado de los Heat mientras que en los Hornets, que acumularon 19 pérdidas de balón, el principal referente fue Terry Rozier (16 puntos y 6 rebotes). BLAZERS 108 - BUCKS 137 Bobby Portis fue el protagonista inesperado con 30 puntos en la abultada victoria de los Milwaukee Bucks en la cancha de unos pobres Portland Trail Blazers que han perdidos sus últimos cinco encuentros. Giannis Antetokounmpo se quedó cerca del triple-doble (29 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) mientras que Anfernee Simons (19 puntos) encabezó a los Blazers. WIZARDS 80 - SUNS 95 Tras romper su racha de once victorias seguidas al caer el jueves ante los Atlanta Hawks, los Phoenix Suns, líderes del Oeste y el equipo con el mejor balance de la liga, retomaron la senda del triunfo al ganar de forma aplastante a los Washington Wizards. Los Suns fueron ganando de 36 puntos a finales del tercer cuarto y contaron con Deandre Ayton como máximo anotador (20 puntos y 16 rebotes). En unos flojos Wizards (5 de 24 en triples, 42 rebotes por 64 de los Suns), Montrezl Harrell fue el más destacado (15 puntos y 7 rebotes) mientras que el brasileño Raul Neto jugó 22 minutos en los que logró 9 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 3 robos. MAGIC 115 - GRIZZLIES 135 Los Memphis Grizzlies pasaron por encima de los Orlando Magic, colistas del Este, en un partido que llegaron a dominar por 31 puntos en el tercer cuarto. Ja Morant (33 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) fue una noche más el faro de los Grizzlies en tanto que Cole Anthony (22 puntos y 6 rebotes) tiró del carro de los Magic. KINGS 113 - THUNDER 103 Harrison Barnes (24 puntos y 9 rebotes) fue uno de los cinco jugadores por encima de los 10 puntos que permitieron a los Sacramento Kings doblegar a los Oklahoma City Thunder. El novato Josh Giddey sumó 24 puntos y 8 asistencias para los Thunder. CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (33-19) 2.- Miami Heat (34-20) 3.- Milwaukee Bucks (33-21) 4.- Cleveland Cavaliers (32-21) 5.- Philadelphia 76ers (31-21) 6.- Brooklyn Nets (29-23) 7.- Toronto Raptors (28-23) 8.- Boston Celtics (29-25) 9.- Charlotte Hornets (28-26) 10.- Atlanta Hawks (25-27) 11.- Washington Wizards (24-28) 12.- New York Knicks (24-29) 13.- Indiana Pacers (19-35) 14.- Detroit Pistons (12-40) 15.- Orlando Magic (12-42) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (42-10) 2.- Golden State Warriors (40-13) 3.- Memphis Grizzlies (37-18) 4.- Utah Jazz (32-21) 5.- Dallas Mavericks (30-23) 6.- Denver Nuggets (28-24) 7.- Minnesota Timberwolves (27-25) 8.- Los Angeles Clippers (27-27) 9.- Los Angeles Lakers (26-28) 10.- Portland Trail Blazers (21-33) 11.- New Orleans Pelicans (20-32) 12.- San Antonio Spurs (20-34) 13.- Sacramento Kings (20-35) 14.- Oklahoma City Thunder (17-35) 15.- Houston Rockets (15-37). PRÓXIMA JORNADA (domingo 6 de febrero) Chicago Bulls - Philadelphia 76ers Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons Denver Nuggets - Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers Orlando Magic - Boston Celtics Dallas Mavericks - Atlanta Hawks Houston Rockets - New Orleans Pelicans Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks. EFE dvp/ea (foto)