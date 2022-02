Las imágenes de la jornada 23

Madrid, 6 feb (EFE).- Las imágenes de la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander: - La volea de Jordi Alba: Al borde del minuto 10, con un 0-1 en contra que insistía en las dudas del Barcelona frente al Atlético de Madrid, Dani Alves centró desde la derecha a la entrada por la izquierda de Jordi Alba, que conectó una volea preciosa, que todo el mundo vio fuera en el momento del remate, pero que se transformó en una parábola sutil a la escuadra contraria, sin opción para Jan Oblak. "Dani me ha visto muy bien, la he pegado muy bien, como nunca, y ha podido entrar", expresó el goleador al término del choque. - La desolación de Wass: Después de aguantar como pudo en el tramo final del partido de su debut con el Atlético de Madrid, dañado en la rodilla izquierda a causa de una entrada de Ferran Torres en el segundo tiempo, el final del partido derribó al internacional danés sobre el césped, tumbado, dolido, desolado, sin poder dar un paso más por la torsión en esa articulación de la que habrá más noticias en las próximas horas, en cuanto sea sometido a las pertinentes pruebas y se establezca un "diagnóstico definitivo". En el vestuario recibió la visita de Ferran Torres. - El penalti de Ledesma: Cuando el árbitro Carlos del Cerro Grande se dirigió al monitor a pie de campo, visionó la jugada, señaló un momento de la acción y regresó al terreno de juego para decretar el penalti de Jeremías Ledesma a Ángel Rodríguez (en una salida en la que el portero despejó de puños tras chocar antes con el delantero), la incredulidad se dibujó en cada rostro de los futbolistas del equipo amarillo. Era "increíble" que hubiera pitado penalti por eso, se lamentaba después en 'Movistar' Rubén Alcaraz. - La celebración de Asensio: No hay mejor evidencia de la trascendencia de su gol para el Real Madrid y para él mismo que la forma con la que festejó después de alojar en la red un buen tiro desde el borde del área, cruzado, fuera del alcance de Maximiniano, el portero del Granada que lo había parado todo hasta entonces, hasta el minuto 73. Se quitó la camiseta, la lanzó y lo celebró. El líder agranda la diferencia a seis puntos sobre el Sevilla, segundo. - La euforia de Sergio Herrera: Minuto 92 y 44 segundos, Iván Rakitic lanza un penalti con 0-0 en el marcador en el estadio de El Sadar y lo despeja Sergio Herrera, que luego atrapa el posterior remate. Con el balón en sus manos, salta, se va a de un lado para otro, se gira hacia la grada, hacia su afición, para gritar junto a ellos, para elevar el brazo, para festejar un punto sufrido y ganado frente al Sevilla. "Tenia muchas ganas de celebrar un penalti que brindarle a la gente. Y qué mejor manera de hacerlo que en el 90", expresó el portero. - La frustración de Mendilibar: Expulsado en la anterior jornada, en el minuto 90 del 0-1 contra el Barcelona, el técnico del Alavés vio desde un palco del Martínez Valero todo lo que sucedía sobre el terreno, entre la frustración de la derrota de su equipo, la tercera consecutiva, y de no haber ganado ningún encuentro aún en cinco jornadas desde que tomó el cargo como entrenador del conjunto vitoriano. EFE id-jjl/lm