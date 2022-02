"La Bestia" Bastianini pulveriza el récord de Sepang

Juan Antonio Lladós Madrid, 6 feb (EFE).- El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) pulverizó el récord del circuito malasio de Sepang en la segunda y última jornada de entrenamientos de pretemporada para los pilotos participantes en el campeonato del mundo de MotoGP antes de que la lluvia obligase a dar por concluido el día. Bastianini rodó en 1:58.131 para doblegar al español Aleix Espargaró, que antes que él (1:58.157) ya había batido el récord de vuelta rápida conseguido por el francés Fabio Quartararo en 2019 al rodar en 1:58.303. Antes de que la intensa lluvia que cayó sobre el trazado malasio diese al traste con el trabajo de todos los equipos de MotoGP se produjeron numerosos acontecimiento y todos ellos a un ritmo frenético y en un margen muy estrecho. Los trece primeros pilotos estuvieron en un margen de diferencia inferior al medio segundo, lo que no tendría que ser demasiado extraño en la categoría de Moto3, pero si resulta muy determinante con las potentes motos de MotoGP. Si se tiene en cuenta que los seis primeros clasificados rodaron por debajo del récord que en 2019 protagonizó Quartararo, ello da una clara imagen del fuerte ritmo protagonizado prácticamente por todos los pilotos de la categoría pues entre los once primeros no llegó a haber tres décimas de segundo de distancia y apenas hubo dos décimas entre el primero, Enea Bastianini y el octavo, nada menos que el ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que completó 39 vueltas. Todos los pilotos, salvo el probador japonés de Yamaha, Takuya Tsuda, acabaron rodando por debajo de los dos minutos en el largo circuito malasio de 5.543 metros. Sabedores de que la climatología podía dar al traste con la programación de entrenamientos, prácticamente todos los pilotos salieron rápido a rodar con neumáticos blandos en un claro intento de ver el nivel real tanto de uno mismo como de sus competidores y aunque hay todavía mucho trabajo por delante se pudo comprobar que la evolución en prácticamente todas las fábricas ha sido notable. Quizás la que más destaque sea la italiana Aprilia, y es que los ingenieros de Noale parecen haber conseguido dar un importante paso adelante con su prototipo, completamente nuevo, al lograr ser los más rápidos en el "shakedown" de principios de semana y ratificar esa evolución en estos entrenamientos, en los que tanto Aleix Espargaró como Maverick Viñales han logrado estar con consistencia entre los más rápidos de la categoría. Al segundo registro más rápido de Aleix Espargaró hay que unir la quinta plaza de Maverick Viñales, apenas 130 milésimas de segundo más lento que Enea Bastianini. Diferente fue también el rendimiento, en general, de los pilotos de Ducati pues si "La Bestia" Bastianini ya estuvo el primer día entre los mejores, a los pilotos "oficiales" de Borgo Panigale les costó bastante más, pero ya en este segundo día el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia acabó en la sexta posición, justo por delante del vigente campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1). Mientras, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, se tuvo que conformar con la decimocuarta posición y eso que acabó a escasamente cinco décimas de segundo de Bastianini. Hasta cuatro Ducati, que contará con ocho prototipos en la categoría en esta temporada 2022, concluyeron entre los diez primero y, además de "La Bestia" lo lograron el español Jorge Martín, tercero, "Pecco" Bagnaia, sexto y Johann Zarco en la novena plaza. La progresión conseguida por los ingenieros de Suzuki parece gustar bastante a Alex Rins, que firmó el cuarto mejor tiempo con una diferencia de 130 milésimas de segundo respecto al líder de la jornada y autor del nuevo récord del circuito. Rins rodó en 1:58.261, el mismo tiempo, a la milésima de segundo, que "firmó" Maverick Viñales para ser quinto por delante de "Pecco" Bagnaia, quien fue apenas cuatro milésimas de segundo más lento que el nuevo piloto de Aprilia. Quienes menos parecen haber progresado en esta pretemporada, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, son KTM y Yamaha, que vuelven a tener en su campeón del mundo al mejor baluarte posible. Quartararo acabó en la séptima posición a 182 milésimas de segundo de Bastianini, justo por delante de un Marc Márquez que necesita kilómetros para recuperar el ritmo de la competición, pero que se ha mostrado en todo momento muy satisfecho de su prácticamente nueva Repsol Honda RC 213 V. El campeón de Repsol Honda concluyó en la octava posición, mejorando notablemente su rendimiento respecto al primer día y a escasamente dos décimas de segundo de Enea Bastianini y con su compañero de equipo Pol Espargaró décimo. Para KTM su mejor representante fue el portugués Miguel Oliveira en una discreta decimoquinta posición, con el surafricano Brad Binder decimoctavo. El italiano Luca Marini con Ducati fue undécimo, por delante del campeón del mundo de 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), con el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), tras ellos. Alex Márquez (Honda RC 213 V) ocupó la decimoséptima posición, con el debutante Raúl Fernández (KTM RC 16) decimonoveno. EFE JLL/jad