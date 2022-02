Hallados vivos 3 empleados de la plataforma petrolera que explotó en Nigeria

Lagos, 6 feb (EFE).- Tres de los diez tripulantes del navío-plataforma petrolero que explotó el pasado miércoles en la costa de Nigeria han sido hallados con vida, informó hoy la compañía Shebah Exploration and Production Company (SEPCOL), gestora de la instalación. "Podemos confirmar que tres tripulantes han sido encontrados con vida en la comunidad y nuestra prioridad es asegurarnos de que reciban la atención médica adecuada que necesitan", afirmó el consejero delegado de SEPCOL, Ikemefuna Okafor, en un comunicado. "Además, en la madrugada del domingo 6 de febrero de 2022, se descubrió un cadáver en las inmediaciones" del lugar del siniestro, agregó Okafor, al precisar que "aún no se ha determinado la identidad del cuerpo". La plataforma, que tiene capacidad para almacenar dos millones de barriles de crudo, explotó a primera hora de este miércoles dejando al menos diez desaparecidos, según confirmó la empresa nigeriana este jueves. "La causa de la explosión está siendo investigada (...). En este momento, no se han reportado aún muertes", señaló SEPCOL en un comunicado. La explosión provocó un incendio en este navío-plataforma, llamado Trinity Spirit, que estaba situado en la terminal petrolera de Ukpokiti, en el delta del Níger. Con una capacidad de procesamiento de 22.000 barriles al día, según la información facilitada en la web de SEPCOL, el Trinity Spirit es un buque de tipo FPSO (siglas en inglés de Producción, Almacenamiento y Descarga Flotantes). Los FPSO son gigantescos navíos-plataformas fundamentales para explotar petróleo en aguas profundas, que pueden ser conectados a pozos submarinos y almacenar provisionalmente su producción hasta trasladarla a cargueros. SEPCOL se encuentra ahora mismo bajo administración judicial, una herramienta designada por un tribunal para ayudar a las empresas en crisis a evitar la bancarrota. El sector petrolero en Nigeria -primer productor de crudo de África- ha sido blanco de duras críticas por parte de las comunidades locales, que denuncian grandes daños medioambientales causados por sus actividades durante años, especialmente en el sur del país. EFE bb/pa/si