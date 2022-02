Madrid 6 feb (EFE).- El francés Olivier Giroud, autor de un doblete que dio el triunfo al Milan en su visita a vecino Inter y reabre la lucha por el título de la Serie A, la victoria incuestionable del Barcelona de Xavi Hernández sobre el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone que le da la cuarta plaza, con un Real Madrid que aumenta su ventaja como líder, el KO copero de un Manchester United cada vez más a la deriva y del Leicester, la notable contribución de Leo Messi en el triunfo del PSG y el estreno con gol incluido del serbio Dusan Vlahovic, el más caro fichaje de este invierno en Europa, en el Juventus Turín, protagonizan la jornada futbolística en Europa. INGLATERRA SE FUE DE COPA Y SE ATRAGANTARON MANCHESTER UNITED Y LEICESTER La Premier descanso este fin de semana, pues el fútbol inglés se fue de Copa. Se jugaron los dieciseisavos de final de la FA Cup (Copa Inglaterra), y se puede decir que casi todos los 'grandes' les fue bien la ingesta. Ese casi tiene nombres propios: el Manchester United que cayó ante el Middlesbrough (1-1) en la tanda de penaltis, donde se precisaron ocho lanzamientos por parte; y el Leicester, que cedió ante el Nottingham Forest (4-1). Sufrió el Chelsea para imponerse al modesto Plymouth (2-1), en partido resuelto en la prórroga por el español Marcos Alonso. Y con el conjunto de Londres han pasado, de momento, el Manchester City, Crystal Palace, Liverpool, Norwich, Southampton, West Ham, Tottenham y Everton (todos Premier), seis de la Championship (Luton, Stoke, Peterborough, Middlesbrough, Nottingham Forest y Huddersfield) y El Boreham Wood, de quinta división. EL MILAN HACE SUYO EL DERBI DE LA MADONNINA CON DOBLETE GIROUD QUE REABRE LUCHA 'SCUDETTO' Milán vivió un nuevo episodio de uno de los derbis más históricos y seguidos de Italia, el de la Madonnina. Duelo entre el Inter y el Milan y cuyo nombre se da en honor a la imagen de la Virgen que preside desde lo más alto la imponente catedral milanesa. Llegaban líderes los interistas, esta vez teóricos locales aunque comparten mismo estadio, y lo hacía con cuatro puntos de ventaja sobre 'il Diavolo' ('Diablo'), club del que se escindieron en marzo de 1908 una cuarentena de socios que deseaban tener una entidad más 'Internazionale'; y así lo acordaron en un restaurante. Desde entonces, rivalidad máxima y ciudad dividida en dos. Este sábado, casi 114 años después, con los dos equipos ocupando las dos primeras posiciones, con propietarios 'foráneos' (de un multimillonario chino el Inter, de un fondo estadounidense el Milan) sin orígenes lombardos, el Giuseppe Meazza, como es su nombre oficial y así lo llaman los interistas (para los milanista sigue siendo San Siro), acogía un duelo que podía hacer volar a los 'negroazules' en busca por el 'scudetto' (titulo) o reabrir el mismo. Y pasó lo último. Triunfo 'rojinegro', con un héroe: el francés Olivier Giroud, que con un doblete en apenas tres minutos (del 75 al 78) remontó el gol local de Perisic en la primera mitad. La cabeza de la Serie A se aprieta, recobra la máxima emoción la lucha por el 'scudetto', pues el Milan se pone a un punto del Inter, lo mismo que hace el Nápoles, que se impuso en su visita al Venecia (0-2). Eso sí, el equipo interista cuenta con un partido menos. La gran sorpresa de la jornada estuvo cerca, en la también lombarda Bérgamo. Ahí, el siempre atrayente Atalanta, que era cuarto clasificado, cayó en su casa con un Cagliari (1-2) que lucha por no descender. Por si le faltará algo de negativo a los locales, a un cuarto de hora del final se lesionó una de sus estrellas: el delantero colombiano Duvan Zapata. La cuarta plaza ahora, entrando en zona Champions, es del Juventus Turín, que derrotó al Verona (2-0) con goles de los dos debutantes: el serbio Dusan Vlahovic y el suizo Denis Zakaria. El conjunto turinés está a ocho puntos de la cabeza. ASENSIO HACE MÁS LÍDER AL REAL MADRID, XAVI HERNÁNDEZ RETRATA AL CHOLO SIMEONE Un gol de Marco Asensio hace más líder a un Real Madrid que ganó al Granada (1-0), pero que parece haber bajado un escalón en su juego y efectividad. Con las bajas de Benzema, Mendy, Vinicius Jr, Casemiro y Lucas Vázquez, el técnico Carlo Ancelotti sorprendió con un once sin un '9' al uso, pues puso a Isco como tal. Prácticamente se tiró la primera mitad, donde el rival estuvo cómodo y gozó de dos buenas ocasiones. Los cambios en la segunda parte, con la entrada del uruguayo Fede Valverde que dio más intensidad y verticalidad, y ponerse más el mono del trabajo, dio sus frutos, se dominó y ganó, con el tantos de Asensio. Es más líder, al sacar seis puntos a un Sevilla que el sábado no pasó del empate sin goles en su visita al Osasuna. Un consuelo para un equipo madridista que llegaba tras ser eliminado el jueves de la Copa del Rey. Tras el cierre del mercado invernal, este Barcelona es otro. De forma casi milagrosa, pues la gran deuda que tiene el club y su vivir en la frontera del denominado 'límite salarial' se reforzó con Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang. Y ello, además, sin poder 'sacar' de la plantilla a Ousmane Dembelé, al que se le '¡nvitó' por lo civil y casi por lo penal a salir del club, lo que no quiso, y en las últimas horas hasta ya se permite vaya convocado. Sin duda, el equipo de Xavi Hernández, llegado el último noviembre al banquillo barcelonista, es muy distinto al de su despedido antecesor Ronald Koeman. Este domingo, y en un Camp Nou ya sin restricciones de número de asistentes por la pandemia, le visitaba el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Una reválida importante para ambos equipos y técnicos (distintos conceptos de juego, primerizo en banquillos en España contra el que más lleva de continuado), estando también en juego la ansiada cuarta plaza (última de acceso a la Liga de Campeones). Además, en las horas previas a la ya mucha importancia del duelo, se unió la pimienta puesta el sábado por el Cholo con unas declaraciones recordando palabras realizadas por Xavi en 2016 en las que criticaba la forma de jugar del Atleti de Simeone. Y el Barcelona de Xavi retrató este domingo al Atleti de Simeone, al endosarle un 4-2, pero sobretodo siendo muy superior. Y eso que se adelantó pronto el cuadro madrileño en buena acción del uruguayo Luis Suárez acabada de la mejor delas maneras por el francés Yannick Carrasco. La alegría duró dos minutos. Llegó el empate en impresionante volea de Jordi Alba y, a continuación, un conjunto barcelonista que desarboló a un rival superado y débil en defesa. Gavi y el defensa uruguayo Araújo llevaron el 3-1 al descanso. En la continuación pronto el veterano Alves puso el 4-1, que solo al final maquillaron los visitantes con Luis Suárez. El Barça es de Champions, el Atleti no. Se apaciguan las aguas y sube la ilusión en los barcelonistas, aumenta la tensión, preocupación y críticas en las atléticas. El líder está aún muy lejos para ambos, a 15 del Barcelona, a 17 de los de Simeone. MESSI APARECE Y EL PSG VUELA El 'Balón de Oro' Leo Messi, cuyo pase este verano al PSG dejando atrás toda una vida barcelonista fue la nota más destacada del mercado de contrataciones, apareció este domingo en el Stade Pierre-Mauroy de Lille. Y su equipo lo notó para muy bien, que se paseó (1-5). El argentino, que pasó desapercibido en la eliminación entre semana de Copa, anotó un gol, mando un balón al travesaño y suyo fue el saque de esquina que propició otro tanto. Su equipo domina el campeonato, con 13 puntos sobre el Marsella, segundo clasificado. Messi con su tanto supera los 757 tantos de Pelé y, con 758, se convierte en el tercer máximo goleador de la historia del fútbol profesional. CAE EL DORTMUND Y EL BAYERN ES AÚN MÁS LÍDER. EL AJAX SE ESCAPA El Borussia Dortmund, el único que se vislumbraba como teórica alternativa a quitarle el título de la Bundesliga al Bayern Múnich, notó tanto la ausencia por lesión del codiciado delantero noruego Erling Haaland que cayó en casa, y goleado, por el Bayer Leverkusen (2-5). Una ocasión perdida para, al menos, seguir soplando la nuca del líder, el superfavorito Bayern Múnich, que jornada a jornada, por méritos propios y deméritos de sus perseguidores, toma una mayor ventaja al frente de la clasificación. Y es que, antes del favor que le hizo este domingo el Leverkusen, el Bayern hizo suyo con complicaciones el enfrentamiento casero con el Leipzig (3-2). Tras dos ventajas en el marcador (1-0, 2-1), el conjunto muniqués decidió la contienda en su favor merced a un autogol del visitante croata Josko Gvardiol. La ventaja ahora al frente de la clasificación es de nueve puntos sobre el club de Dortmund. Y el polaco Robert Lewandowski sigue sumando y ya son 24 los marcados en 21 jornadas. También se destaca en la Eredivisie (Países Bajos) el Ajax Amsterdam. Derrotó al Heracles (3-0), se benefició de la sorprendente derrota casera del PSV Eindhoven ante el AZ Alkmaar (1-2) y ya son cinco sus puntos de ventaja. Lorenzo Martínez