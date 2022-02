Español Ramos Viñolas y chileno Tabilo, los finalistas en el ATP de Córdoba

El español Albert Ramos Viñolas, sexto favorito, y el chileno Alejandro Tabilo, revelación del torneo surgido desde la clasificación, tendrán a cargo la definición del torneo ATP de Córdoba al desbancar el sábado a los argentinos Juan Ignacio Londero y Diego Schwartzman, respectivamente.

En la primera semifinal, Tabilo estiró la mejor semana de su carrera al eliminar a Schwartzman, el máximo favorito de la prueba y 14 del ranking mundial, por 6-3, 7-6 (8/6), en una actuación superlativa en el polo deportivo Mario Kempes.

Tabilo, 144 del ranking mundial, había entrado desde la clasificación, y el sábado no sólo consiguió la mayor victoria de su carrera, sino que también alcanzó por primera vez una final del ATP Tour.

El zurdo chileno tuvo un arranque inmejorable de partido, muy concentrado y preciso para capitalizar cada oportunidad favorable, y en pocos minutos se adelantó 4-0 en la cuenta, y aunque Schwartzman recuperó un quiebre, fue insuficiente para evitar ceder el primer set a manos del chileno por 6-3.

El argentino emparejó el desarrollo, pero no consiguió encontrar puntos vulnerables en Tabilo, que se mantuvo firme y concentrado, y llegó a estar 6-3 y 5-4, y con su saque para llevarse el partido, pero Schwartzman encontró el resquicio anímico para emparejar la cuenta y llevar el segundo set a un desempate, en el que Tabilo volvió a rendir mejor y sentenció el duelo.

"Es mi mejor semana por lejos, mi mejor victoria. Estoy feliz, no me lo esperaba estar acá, y estar en la final es algo increíble, no tengo palabras. Con el público ha sido un poco duro [por el aliento hacia los argentinos], pero también me ha servido de motivación", destacó el chileno.

En la ruta hacia la final, Tabilo venció a los argentinos Renzo Olivo y Thiago Tirante en la 'qualy', y luego a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y a Schwartzman en el cuadro principal.

A continuación, Ramos Viñolas derrotó a Juan Ignacio Londero por 7-6 (7/4), 6-4, y terminó por dejar el certamen sin jugadores locales en las instancias definitivas, algo que sucede por primera vez en la tierra batida cordobesa.

Ramos Viñolas, 44 del ranking mundial, vuelve así por segundo año consecutivo a la definición del torneo cordobés, ya que en 2021 había caído en la final ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

"Fue un partido complicado hoy, porque estaba un poco nervioso, aguanté como he podido, y creo que no hemos jugado los dos al mejor nivel, pero aquí estoy. Contra Tabilo no será fácil, porque está más descansado que yo, lo he visto esta semana y está jugando en un nivel increíble", consideró el español.

Mientras Tabilo se estrena en una final ATP, Ramos Viñolas, de 34 años, disputará su undécima final, con tres títulos conseguidos hasta aquí, en Bastad 2016, Gstaad 2019 y Estoril 2021, todos en Europa y en tierra batida, mientras que en Sudamérica el catalán disputó y perdió las finales de Sao Palo 2017, Quito 2018 y Córdoba 2021.

Estos son los resultados del torneo ATP de Córdoba:

-Semifinales:

Alejandro Tabilo (CHI) a Diego Schwartzman (ARG/N.1) 6-3, 7-6 (8/6)

Albert Ramos Viñolas (ESP/N.6) a Juan Ignacio Londero (ARG) 7.6 (7/4), 6-4

