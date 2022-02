El uruguayo Sebastián Cáceres presenta lesión y estará fuera de las canchas

México, 5 feb (EFE).- El defensa uruguayo Sebastián Cáceres, de las Águilas del América del fútbol mexicano sufrió este sábado una lesión a la altura del hombro derecho y estará fuera de las canchas por un periodo no determinado. En un comunicado, el cuerpo médico de las Águilas confirmó que Cáceres, de 22 años, presenta una luxación acromioclavicular grado tres y su recuperación dependerá de cómo evolucione. Cáceres, originario de Montevideo, es uno de los líderes de la defensa del América del entrenador argentino Santiago Solari, que este sábado perdió por 2-3 ante el San Luis y bajó al antepenúltimo lugar. América fue borrado de la cancha por el San Luis y si el marcador no lo reflejó fue porque en tiempo de reposición el colombiano Roger Martínez y el mexicano Henry Martín convirtieron goles. Parte del problema del equipo es el bajo rendimiento de su defensa, con seis goles permitidos en tres partidos; lo que significa que la baja de Cáceres, titular en los tres partidos del equipo, es una sensible perdida. América empató 1-1 con Puebla en su debut en el Clausura, pospuso para el 16 de este mes su visita al Mazatlán, y perdió 0-2 con Atlas en la tercera fecha, lo cual ha encendido las luces de alerta en el conjunto, con bajo rendimiento en su estadio. De la mano de Solari, el equipo fue eliminado en cuartos de finales en los dos torneos de liga del 2021 y perdió con Monterrey la final de la Liga de campeones de la Concacaf. Eso le impidió al cuadro azulcrema clasificarse al Mundial de clubes. El América visitará el próximo sábado al Santos Laguna en la quinta jornada del Clausura y después de jugar en casa del Mazatlán, volverá al Azteca para recibir al Pachuca, el 20 de este mes.EFE gb/amd