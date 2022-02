El ruso Bolshunov ganó el oro en los 30 kilómetros de esquiatlón

Shanghái (China), 6 feb (EFE).- Alexander Bolshunov, atleta del Comité Olímpico Ruso, ganó este domingo el oro en la competición de 30 kilómetros de esquiatlón de esquí de fondo (15 kilómetros en estilo clásico y otros tantos en estilo libre) de los Juegos de Invierno de Pekín 2022. Bolshunov, de 25 años, cosecha así su quinta medalla olímpica tras las cuatro que obtuvo en Pyeongchang 2018 (Corea del Sur), aunque la que ganó este domingo en el circuito de Zhangjiakou es la primera de oro. El ruso cubrió el recorrido en una hora, 16 minutos, 9 segundos y 8 décimas, superando a su compatriota Denis Spitsov por un minuto y once segundos. El finlandés Iivo Niskanen, que entró a dos minutos y dos décimas; y completó el podio, al capturar el bronce. En la prueba también compitió el guipuzcoano Imanol Rojo, que en 2018 fue el primer español en hacerlo en esta modalidad en unos Juegos de Invierno, y que mejoró su marca: el tolosarra, que cruzó la meta a cuatro minutos y 59 segundos de Bolshunov, pasó del cuadragésimo noveno puesto de los Juegos Olimpicos de Pyeongchang al vigésimo primero de este domingo en los de Pekín 2022. - Clasificación: 1. Alexander Bolshunov (ROC) - 1h16:09.8 ORO 2. Denis Spitsov (ROC) a 1:11.0 PLATA 3. Iivo Niskanen (FIN) a 2:00.2 BRONCE 4. Hans Christer Holund (NOR) a 2:30.9 5. Paal Golberg (NOR) a 2:52.5 6. William Poromaa (SUE) a 2:53.9 7. Perttu Hyvarinen (FIN) a 3:12.6 8. Francesco de Fabiani (ITA) a 3:37.8 ... 21. Imanol Rojo (ESP) a 4:59.4 EFE vec/arh