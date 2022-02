El ministro de Finanzas alemán amenaza con una respuesta "férrea" a Rusia

Berlín, 6 feb (EFE).- El ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner, advirtió este domingo de que una agresión rusa contra Ucrania acarrearía duras sanciones, aunque no quiso precisar su contenido para evitar que Moscú se prepare "tácticamente". "Una violación de la integridad territorial de Ucrania sería respondida por la Unión Europea, por nuestra alianza defensiva, la OTAN y por nosotros con determinación férrea," declaró en una entrevista con la cadena privada NTV. Sin embargo, defendió la necesidad de no dar detalles al respecto de posibles sanciones, ya que en el caso de una escalada deben tomar desprevenido al oponente. "Dónde daríamos en el blanco, con respecto al Gobierno ruso y aquellos que lo apoyan, es algo que no se debe debatir públicamente," aseguró, y afirmó que el Kremlin no debería caer en el "error" de creer que esto significa que en Occidente no hay unidad o tomarlo como un signo de debilidad. A las críticas al Gobierno alemán por suministrar a Ucrania cascos en lugar de armamento defensivo tal y como había solicitado Kiev y por bloquear un envío de obuses por parte de Estonia, Lindner replicó que se trata de temas "simbólicos" que no reflejan "la situación real". "Alemania es, a nivel financiero, el mayor apoyo de Ucrania," sentenció y destacó que su país apoyaría "un proceder consensuado" en el seno de la Unión Europa (UE) y la OTAN y cumpliría lo acordado en este sentido. El canciller Olaf Scholz viaja este domingo a Washington, donde se reunirá el lunes con el presidente estadounidense Joe Biden para tratar las tensiones entorno a Ucrania. Está previsto que la próxima semana reciba en Berlín a sus homólogos de los países bálticos y que el 15 de febrero se entreviste en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin.EFE cph/amg