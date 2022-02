Egan Bernal dice que volvió a nacer después del grave accidente sufrido

Bogotá, 6 feb (EFE).- El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) definió este domingo como "un volver a nacer" el hecho de estar vivo luego del accidente sufrido el pasado 24 de enero en cercanías de Bogotá cuando se entrenaba para el Tour de Francia. "Debo darles gracias por permitirme tener una segunda oportunidad, la verdad, para mí es como un volver a nacer", dijo el corredor en sus primeras declaraciones tras el accidente, divulgadas en un video por la Clínica Universidad de La Sabana donde hoy recibió el alta tras ser sometido a varias cirugías. El equipo médico de la Clínica informó hoy que el escalador, campeón del Giro de Italia de 2021 y del Tour de Francia de 2019, fue dado de alta y continuará de forma ambulatoria la recuperación del accidente que por poco le cuesta la vida. El ciclista agradeció a los médicos porque le han permitido "tener una segunda oportunidad", y subrayó que de no ser por ellos el "cuento sería diferente". Bernal también aseguró que el accidente le cambió la vida en cuestión de segundos porque "en un momento estaba preparando el Tour de Francia, dándolo todo en la crono, y al siguiente segundo estaba luchando por mi vida". En el parte médico de hoy, la clínica señaló además que el ciclista está "en la tercera fase del trauma, listo para empezar su proceso de rehabilitación. No presenta complicaciones y todas sus lesiones se encuentran estables y en proceso de recuperación". El jueves pasado Bernal dijo en redes sociales que tuvo "casi 20 huesos rotos" en el accidente en el que casi pierde la vida. El corredor chocó hace dos semanas a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, cuando el vehículo se había detenido, impacto que le causó fracturas en el fémur y la rodilla derecha, en vértebras y en once costillas, entre otras lesiones. EFE ocm/joc/hbr (foto)(video)