Domingo, 6 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

PERÚ GOBIERNO El primer ministro de Perú "acepta su derrota" y pone su cargo a disposición Lima (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Héctor Valer, anunció este sábado que "acepta su derrota" y ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, tan solo cuatro días después de haber jurado ante el gobernante. "Vengo a decir que acepto la derrota", afirmó en una rueda de prensa ofrecida en los exteriores de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el centro histórico de Lima. Valer hizo esta declaración al día siguiente de que Castillo anunciase que iba a remodelar nuevamente el gabinete de ministros que juró el martes pasado, tras la andanada de críticas y peticiones en ese sentido que se hicieron en el país por las acusaciones que tiene el primer ministro de supuesto maltrato familiar. UCRANIA CRISIS TENSIÓN Ucrania, una guerra de nervios Moscú (EFE).- La crisis en Ucrania se ha convertido en una guerra de nervios entre Rusia, que prepara según la OTAN las mayores maniobras en territorio de Bielorrusia desde la Guerra Fría, y Estados Unidos, que comenzó a desplegar hoy un nuevo contingente en Europa del Este. Horas después de que los cazas rusos Su-25 aterrizaran en un aeródromo de Brest, región bielorrusa limítrofe con Ucrania y Polonia, a este último país llegaba el primer avión con soldados estadounidenses. EEUU ha decidido incrementar en 3.000 hombres su presencia militar en el flanco oriental de la OTAN, refuerzos destinados a hacer frente a los 130.000 soldados rusos concentrados en la frontera ucraniana. UCRANIA CRISIS Rusia descarta ahora despliegue armamento en Nicaragua, pero no en un futuro Moscú (EFE).- Rusia descartó este sábado el despliegue, por el momento, de armamento en Nicaragua, aunque considera que la futura presencia militar rusa en el país centroamericana sería legal. "Ahora no estamos hablando del emplazamiento de infraestructuras militares rusas en Nicaragua", dijo Alexandr Jojolikov, embajador ruso en Nicaragua, a la agencia de noticias Interfax. Con todo, recordó que Nicaragua está capacitada para recibir "de manera legal" buques y aviones rusos "en su territorio". "Sea como sea, en caso de necesidad ambas partes adoptarán decisiones adicionales que responderán a sus intereses nacionales. Es su derecho soberano", agregó. MARRUECOS RESCATE Recuperan sin vida al niño Rayan, atrapado cinco días en el fondo de un pozo en Marruecos Ighran (Marruecos) (EFE).- El cuerpo del niño Rayan, de 5 años, fue recuperado sin vida tras pasar cinco días en el fondo de un pozo de 32 metros en Marruecos, según anunció un comunicado del Gabinete de la Casa real. El comunicado, recogido por la agencia oficial de noticias MAP, fue publicado inmediatamente después de la finalización la noche de este sábado del operativo de rescate, que duró cinco días y tras haber sacado al niño del agujero perforado. El rey Mohamed VI dio el pésame en una conversación telefónica a los padres de Rayan, cuyo intento de rescate acaparó la atención local e internacional. VENEZUELA DIÁLOGO Grupo de Contacto pide a Gobierno y oposición venezolana retomen el diálogo Bruselas (EFE).- El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC) instó este sábado al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a "retomar" el diálogo en México, suspendido desde el pasado mes de octubre. "La única salida a la crisis que atraviesa Venezuela es la negociación política, liderada por los propios venezolanos, que lleve a la organización de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes a todos los niveles, incluido a nivel presidencial", señaló el comunicado, firmado por Alemania, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, República Dominicana, Suecia, la UE y Uruguay. El Gobierno venezolano y la oposición acordaron la mesa de negociación en México en agosto de 2021, pero está suspendida desde octubre, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro. CHINA ECUADOR Xi y Lasso acuerdan negociar un tratado de libre comercio China-Ecuador Shanghái (China) (EFE).- China y Ecuador acordaron negociar un tratado bilateral de libre comercio tras la reunión celebrada hoy en Pekín entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Guillermo Lasso. Este último, en su cuenta oficial de Twitter, mostró su esperanza de que el acuerdo se concrete "a finales de 2022", y se refirió a él como "muy importante para abrir más mercados a productos ecuatorianos". Lasso mantuvo este encuentro con Xi en Pekín, ciudad a la que llegó este jueves para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. COSTA RICA ELECCIONES CAMPAÑA Costa Rica se alista para elegir presidente tras campaña centrada en economía San José (EFE).- Los costarricenses se preparan para acudir a las urnas este domingo para elegir al presidente y los diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026, tras una campaña marcada por la urgencia de la reactivación económica ante la crisis provocada por la pandemia. Serán 3,5 millones de votantes los convocados a acudir a las 6.767 juntas receptaras de votos, de las cuales 80 se encuentran en un total de 42 países, para escoger al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Según las encuestas, es casi inminente una segunda ronda para el 3 de abril próximo entre los dos candidatos más votados, pues en las mediciones hechas ninguno de los aspirantes está cerca del 40 % de apoyo necesario para un triunfo en primera vuelta. El expresidente José María Figueres (1994-1998) es el que más apoyo tiene, seguido por la exvicepresidenta Lineth Saborío (2002-2006). NICARAGUA CRISIS Cierre de universidades en Nicaragua deja en el limbo a miles de alumnos Managua (EFE).- Al menos 14.000 estudiantes, cientos de académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen este sábado en el limbo después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores. De súbito, estudiantes, maestros, rectores, trabajadores, colaboradores, incluso padres de familia, quedaron en el "aire", tras el cierre de 14 universidades privadas, a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, despojó de sus licencias. Según los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las universidades privadas porque "han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro", o porque su "Junta Directiva se encuentra acéfala". El rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, que se exilió en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio, por motivos de seguridad, aseguró que en varias ocasiones intentó entregar sus informes ante el Ministerio de Gobernación, donde no se los recibieron, porque, a su juicio, ya había una orden de cerrar las universidades. PERÚ DERRAME Perú autoriza el reinicio temporal de actividades en refinería de Repsol Lima (EFE).- Las autoridades de Perú autorizaron que se retomen durante diez días las actividades de carga y descarga de hidrocarburos de la refinería La Pampilla, que fueron suspendidas el pasado lunes, después de que el 15 de enero se produjese un derrame al mar de al menos 10.396 barriles de crudo. La autorización fue informada este sábado, en un comunicado, por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) "con la finalidad de garantizar el abastecimiento de petróleo crudo, Turbo A1 e IFO/Diesel Marino/Bunker" en el país. La decisión fue anunciada un día después de que las embajadas de Francia y Países Bajos en Perú manifestaran al Gobierno de Perú su preocupación sobre el abastecimiento de combustible para sus aerolíneas Air France y KLM, a raíz del corte de suministro dictado tras el derrame de crudo. CORONAVIRUS ============= ESPAÑA España dona a Latinoamérica y el Caribe 22 millones de vacunas de la covid-19 Madrid .- España ha donado 50 millones de vacunas por medio del mecanismo multilateral Covax, de los que 22 millones (el 44 %) corresponden a Latinoamérica y el Caribe, informó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Además, se entregaron 16 millones al África subsahariana y 7,5 millones más a la Vecindad Sur (varios países norteafricanos y del Oriente Próximo). España ha alcanzado esta cantidad un año después de la aprobación por parte del Gobierno del Plan de Acceso Universal a la Vacunación Solidaria. Covax es una alianza público-privada para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, de la que forman parte 190 países. AUSTRIA Vacuna obligatoria en Austria: fractura social y dudas sobre su efectividad Viena (EFE).- Austria es desde este sábado el primer país de la Unión Europea donde es obligatorio vacunarse contra la covid-19, con multas de hasta 3.600 euros si se incumple, una medida que pretende elevar el bajo nivel de inmunización pero que ha generado un fuerte debate y una fractura social en el país. La Ley federal sobre la vacunación obligatoria entró en vigor formalmente este sábado, menos de tres meses después de que el Gobierno conservador-ecologista la anunciara, al considerar que es la mejor vía para contener la pandemia, proteger al país de nuevas oleadas y evitar el colapso hospitalario. --------- FRANCIA ELECCIONES Le Pen y Zemmour escenifican la pugna fratricida de la ultraderecha francesa París (EFE).- Separados por 200 kilómetros de distancia, los dos principales candidatos de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen y Éric Zemmour, escenificaron este sábado en respectivos mítines la lucha fraticida que libran para dirimir cuál de los dos tiene más posibilidades de entrar a la segunda vuelta de las presidenciales. A dos meses de la primera vuelta de los comicios y con un último sondeo concediendo a ambos un 14 % de las intenciones de voto, los dos líderes de la extrema derecha se miraron de reojo, en un momento de tensión por las defecciones que Le Pen está padeciendo en favor de Zemmour. Un puñado de eurodiputados y altos cargos del partido de Le Pen, la Agrupación Nacional (RN), han cruzado el Rubicón y se han pasado a la orilla del antiguo periodista. R.UNIDO GOBIERNO Ya son 15 los "tories" que piden en público votar el liderazgo de Johnson Londres (EFE).- El diputado conservador británico Nick Gibb ha confirmado este sábado que ha pedido una moción de confianza interna contra Boris Johnson, con lo que ascienden a 15 los parlamentarios del partido gobernante que han revelado públicamente que desean votar sobre el futuro del primer ministro. En un artículo en "The Daily Telegraph", Gibb afirma que el Partido Conservador, que tiene 360 escaños en la Cámara de los Comunes, debe "confrontar realidades duras". "Para restablecer la confianza, tenemos que cambiar al primer ministro", escribe. ÁFRICA CUMBRE UA La UA condena el golpismo y busca más recursos contra la pandemia de covid-19 Adís Abeba (EFE).- La Unión Africana (UA) condenó este sábado el golpismo que azota al continente en el último año y abogó por potenciar sus recursos para lograr una "soberanía farmacéutica" que permita combatir la pandemia de covid-19 y otras crisis sanitarias. Esos asuntos de capital importancia para el continente centraron parte de la XXXV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la UA, que se inauguró este sábado en su sede de Adís Abeba con la asistencia de una treintena de mandatarios. La reunión, conocida también como Sesión Ordinaria de la Asamblea (órgano supremo de la UA, que integran los líderes africanos), se celebra precedida de cinco golpes de Estado (dos en Malí y uno en Guinea-Conakri, Sudán y Burkina Faso) y un intento fallido (Guinea-Bisáu, el pasado martes) en los últimos dieciocho meses. ONU GUERNICA El icónico tapiz del "Guernica" de Picasso vuelve a la ONU Naciones Unidas (EFE).- El icónico tapiz del "Guernica" de Picasso volvió a ser colocado a la entrada del Consejo de Seguridad de la ONU un año después de que fuera retirado tras haber sido reclamado por su propietario, un miembro de la familia Rockefeller, informó este sábado la organización. "Estoy agradecido de que el tapiz pueda seguir llegando a un mayor segmento de la población mundial y magnificar así su habilidad de afectar vidas y educar", dijo en un comunicado de la ONU el dueño de la pieza, Nelson A. Rockefeller Jr. La histórica pieza fue prestada en 1984 a Naciones Unidas, que un año después la instaló en uno de los lugares más significativos de su sede central, a las puertas de la sala en la que se reúne su máximo órgano de decisión. EFE ONU CHINA Guterres pide a líderes chinos que permitan una visita "creíble" a Xinjiang Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este sábado a líderes chinos que permitan una visita "creíble" a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la zona de Xinjiang, donde supuestamente los miembros de la minoría étnica uigur de religión musulmana están sufriendo abusos. Guterres, que visita Pekín con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno, se reunió este sábado con el presidente de China, Xi Jinping, y con el ministro de Exteriores del país, Wang Yi, según un comunicado emitido por Naciones Unidas.EFE int-mmg/amd/ics