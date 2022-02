Chuty se desmarca en lo alto de FMS España

Redacción Cultura, 5 feb (EFE).- El madrileño Chuty se posicionó en solitario en la primera plaza de la tabla de Freestyle Master Series (FMS) España al sumar una nueva victoria directa en su batalla de la segunda jornada ante Sara Socas. Chuty se desmarcó rumbo a su cuarto título de campeón de FMS España al distanciarse de todos sus rivales como el único participante capaz de ganar sin réplica las dos batallas disputadas hasta la fecha. El madrileño se asentó en solitario en la primera posición de la tabla clasificatoria al asegurar los tres puntos en su enfrentamiento ante Sara Socas. En una exhibición de constancia, concentración y solidez, Chuty solventó su inédito cruce frente a Sara Socas, dominando el duelo con firmeza, hasta anular toda opción de la canaria de puntuar, mientras que sus principales opositores Gazir y Skone tropezaron en sus respectivas batallas. Gazir, que partía como líder antes de la celebración de la jornada, no logró imponerse a un exultante Mnak, a pesar de que volvió a ser el 'freestyler' que más puntos acumuló y, por tanto, el MVP por segunda fecha consecutiva. No obstante, su rival, e íntimo amigo, Mnak le arrebató la victoria tras forzar la réplica y decantar a su favor la igualada ronda de desempate. Mnak, pletórico ante su público granadino, exprimió su conexión con las gradas para alcanzar su versión más competitiva y poner la primera piedra en el camino de Gazir hacia el título de FMS. Por su parte, Skone cayó con rotundidad ante Blon, en una batalla entre dos de las figuras más longevas, influyentes y persistentes de la disciplina en habla hispana. El barcelonés se repuso de su derrota en la jornada inaugural, recuperó la motivación, afiló su ingenio y alejó al subcampeón internacional de Red Bull Batalla 2021 de los primeros puestos de la clasificación, ya que pudo doblegar a Skone hasta desdibujar su hoja de ruta sobre el escenario. Sweet Pain protagonizó los momentos más emotivos de la jornada, cuando ya desde su minuto de presentación saltó a rapear con lágrimas en los ojos a causa de asuntos familiares. Visiblemente afectado, el sevillano, en un acto de nobleza y profesionalidad, no dudó en cumplir con su batalla ante Zasko Máster, en la que consiguió canalizar sus sentimientos en forma de rimas que erizaron la piel tanto del público como del jurado. Por ello, Sweet Pain se hizo con la victoria de forma directa y ascendió al tercer puesto de la tabla, igualando a Mnak con 5 puntos. En las dos batallas restantes, Sawi Elekipo firmó sus primeros dos puntos al imponerse a Hander en una polémica réplica, mientras que Mr. Ego hizo lo propio al dar la sorpresa ante Tirpa. El vigente subcampeón de FMS Internacional está atravesando serias dificultades para reencontrarse con la inspiración, la tranquilidad y la concentración que le han acompañado durante los últimos meses y le han aupado como uno de los mejores 'freestylers' del panorama. David Timón