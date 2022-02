Acusan a China de ignorar los derechos humanos de un jugador de hockey mientras crecen quejas por aislamiento

FOTO DE ARCHIVO: El finlandés Marko Anttila se ve abatido después de perder la final del Campeonato mundial de hockey sobre hielo de la IIHF 2021 REUTERS/Vasily Fedosenko. Hockey sobre hielo - Campeonato mundial de hockey sobre hielo de la IIHF 2021 - Final - Juego por la medalla de oro Finlandia contra Canadá - Arena Riga, Riga, Letonia - 6 de junio de 2021

Por Steve Keating, Julien Pretot y Karolos Grohmann

PEKÍN, 6 feb (Reuters) - El entrenador del equipo masculino de hockey sobre hielo de Finlandia acusó el domingo a China de no respetar los derechos humanos de un jugador que dio positivo por COVID-19, mientras se acumulaban las quejas sobre los protocolos de aislamiento en los Juegos de Invierno.

El seleccionador de Finlandia, Jukka Jalonen, dijo que Marko Anttila "no recibía una buena alimentación" y estaba sometido a un tremendo estrés mental.

Anttila ya no era infeccioso, pero seguía en aislamiento por COVID-19 tras dar positivo hace 18 días, según el médico del equipo.

"Sabemos que está completamente sano y listo para salir y por eso pensamos que China, por alguna razón, no respeta sus derechos humanos y eso no es algo bueno", dijo Jalonen en una llamada de Zoom con medios de comunicación.

Más de 350 participantes en los Juegos, entre ellos decenas de atletas, han dado positivo a su llegada a la capital china desde el 23 de enero. Sólo pueden abandonar los hoteles de cuarentena especial cuando no presenten síntomas y den negativo en dos pruebas de PCR con 24 horas de diferencia.

Varios participantes en los Juegos se han quejado de las condiciones de aislamiento, así como de los confusos procedimientos para poder salir. Los organizadores dijeron el domingo que estaban tratando de resolver las quejas.

"Estamos tratando de resolver estos problemas", declaró Zhao Weidong, portavoz de los Juegos de Pekín, y añadió que ahora permitirían a los atletas pedir comida en la villa.

El sábado, el jefe del equipo alemán, Dirk Schimmelpfennig, calificó de "inaceptables" las condiciones del triple medallista de oro olímpico Eric Frenzel y de otros dos atletas alemanes.

Exigió una revisión completa que incluya habitaciones más grandes y limpias, una conexión a internet que funcione, material deportivo y mejor comida.

Schimmelpfennig dijo el domingo que los organizadores habían actuado tras ser contactados por el equipo, la federación de esquí y el Comité Olímpico Internacional.

"Desde ayer hemos conseguido una notable mejora de las condiciones para los atletas", dijo a los periodistas.

"Ahora los atletas tienen un marco de condiciones satisfactorio. Ahora tienen habitaciones más grandes, wifi que funciona, una bicicleta estática en la habitación, así que tenemos condiciones adecuadas y satisfactorias en una situación muy difícil para los atletas", dijo.

La patinadora polaca de velocidad en pista corta Natalia Maliszewska publicó en Twitter https://twitter.com/NMaliszewska/status/1490166113065336837 que los Juegos Olímpicos de Pekín se habían convertido en una historia de "horror" después de dar positivo el 30 de enero. Afirmó que había recibido varios positivos y negativos en diferentes test.

Maliszewska dijo que había hecho las maletas para ir a la pista de hielo a participar en las series de 500 metros cuando su período de aislamiento había terminado.

"¡Y de repente la noticia de que se han equivocado! ¡Que no deberían dejarme salir del aislamiento! ¡Que soy una amenaza después de todo! Que no puedo competir", relató.

La situación de Maliszewska en los Juegos no estaba clara de inmediato. Un representante del Comité Olímpico Polaco dijo que aclararía la situación más tarde el domingo.

El periodista sueco Philip Gadd, que fue trasladado al aislamiento en una ambulancia cuando llegó a Pekín el miércoles, describió su confusión y miedo en un diario que está escribiendo para su periódico.

"Fue una experiencia realmente aterradora y me pareció que... no era real. Me sentí como si estuviera en una película, una película de ciencia ficción o algo así", dijo a Reuters en una entrevista de Zoom desde su hotel de cuarentena.

(Informes de Steve Keating, Julien Pretot, Ilze Fiks, Philip O'Connor y Karolos Grohmann en Pekín; redacción de Leela de Kretser; edición de Ken Ferris, editado en español por Gabriela Donoso)