Vrsaljko o Wass, la duda del once de Simeone para el Camp Nou

Majadahonda (Madrid), 5 feb (EFE).- A un día del partido contra el Barcelona en el Camp Nou, la duda del once de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se centra en el lateral derecho, entre Sime Vrsaljko, que aparenta más posibilidades ahora, tras el último entrenamiento de este sábado, o el danés Daniel Wass, fichado en este mercado de invierno y con el que el técnico había probado toda la primera parte de la semana como probable titular. Uno u otro, con sus diferentes características, con el recorrido que ya tiene el subcampeón del mundo croata en el club rojiblanco (aunque apenas ha jugado en todo ese tiempo, siempre como tercera opción en las dos últimas temporadas y media para el lateral derecho tras Kieran Trippier, ahora en el Newcastle, y Marcos Llorente) y con la reciente llegada del futbolista internacional danés, que apenas lleva una semana para adaptarse a los exigentes y cuidados movimientos tácticos que tanto empeño pone el técnico argentino para cada partido. En las pruebas de la última sesión, el lateral derecho fue para Vrsaljko, pero a lo largo de toda la semana había sido para Wass. Hasta este domingo, cuando Simeone anuncie el once, no se resolverá la duda de una alineación definida, salvo sorpresa, en el resto de puestos. La portería será para Jan Oblak; el centro de la defensa estará compuesto por Stefan Savic y José María Giménez; el lateral izquierdo será para Mario Hermoso; en el centro del campo jugarán Yannick Carrasco, Koke Resurrección, Rodrigo de Paul y Thomas Lemar y el ataque será para Luis Suárez y Joao Félix. EFE id/lm