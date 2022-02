Redacción deportes, 5 feb (EFE).- La entrada de una gigantesca borrasca por el oeste mantiene en 'standby' al trimarán 'Use It Again' de Álex Pella y Romain Pilliard, al abrigo de la bahía de Cook, cuando se cumple la trigésima segunda jornada de su intento de récord de la vuelta al mundo este-oeste (contra vientos y corrientes dominantes). La acertada previsión meteorológica del enrrutador en tierra Christian Dumard advirtió a los patrones del riesgo de dejar el abrigo de las islas de la Antártida Chilena y salir a mar abierto. Desde que el viernes, a las 11:00 horas, el 'Use It Again' llegó a la bahía de Cook hasta este sábado, solo ha cubierto 48 millas (94 km) en 24 horas, a una media de 2 nudos (4 km/h). El viernes por la noche, el trimarán se acercó a la entrada occidental del Canal de Beagle y ahora está a 10 millas (18 km) al suroeste de la entrada, mientras está navegando bajo viento del noroeste de 15 nudos (28 km/h) en la bahía. Álex Pella dijo este sábado: "Seguimos forzados a estar en 'standby' y esperando a que pase una gran área de bajas presiones. Estamos completando algunas reparaciones en el trimarán antes de que el viento siga aumentando gradualmente durante el día". La ventaja sobre el récord actual es ahora de apenas 12 horas, pero ni Pella ni Pilliard quieren correr riesgos innecesarios con el 'Use It Again' y entrarán al Pacífico Sur cuando la situación meteorológica sea mínimamente favorable, quizás en las próximas 48 horas. El área de bajas presiones se extiende desde unas 300 millas (540 km) al oeste del cabo de Hornos. La borrasca se desplaza hacia el sureste con vientos de componente oeste-noroeste de 25 a 40 nudos (48 a 78 km/h), por lo que riesgo para el trimarán y los dos patrones es muy alto. EFE 1010560 srb/ism