Un triángulo negro nazi y un destierro de trabajo forzoso por "antisocial"

Imane Rachidi La Haya, 5 feb (EFE).- Indigentes, prostitutas, madres solteras, drogadictos, ladrones o desempleados formaron parte de un colectivo muy diverso etiquetado como “antisocial” por los nazis. Eran forzados a trabajar en los campos de concentración con un triángulo negro en su espalda y la suya fue la persecución de los pobres por parte del nacionalsocialismo. Sus historias se repiten en Países Bajos con unos 2.700 neerlandeses y tienen nombres como los del agricultor Nicolaas Dongermans, un hombre nacido en 1913 en Leiden. Casado y padre de cuatro niños, fue arrestado en 1942 por sacrificar un animal en su casa, algo normal antes de la guerra, pero que la ocupación prohibió porque la comida estaba racionada. Nicolaas fue trasladado a un campo de concentración de Vugh y dadas las malas condiciones de vida, el 17 de febrero de 1943 falleció. “Cuando los nacionalsocialistas llegaron al poder en Alemania empezaron a detener a gente que era principalmente pobre y vista de algún modo como indecente, por ser indigentes, adictos, trabajadoras sexuales, o por tener relaciones fuera del matrimonio. Eran perseguidos como antisociales y enviados a campos de concentración”, explica a Efe Rense Havinga, historiador del Museo neerlandés de la Libertad. Esta práctica comenzó en Alemania en 1933 y unas 60.000 personas acabaron en campos de concentración porque se consideraba que no contribuían a la creación de una raza alemana fuerte. La situación alemana se investigó en las últimas décadas, aunque se destruyeron gran parte de los archivos. Pero también hubo un grupo de neerlandeses y sus historias son prácticamente desconocidas para el público general, lo que llevó a Havinga y su equipo a investigar quiénes fueron, por qué fueron detenidos y si ese grupo era diferente al perseguido en Alemania. “La imagen es algo más diversa. En Alemania eran lo más pobres de los pobres, pero en Países Bajos, bastante gente arrestada bajo esta etiqueta era de la clase trabajadora, con un salario estable y un trabajo, pero que entraron en contacto con la ocupación por cometer o ser acusados de cometer un crimen menor”, especifica el también curador del museo. En Alemania esta persecución era cuestión de “eugenesia” -perfeccionamiento de la especie humana- y estaba casi exclusivamente basada en la eliminación del acervo genético a los Untermenschen (término nazis que significa subhumano). “Los nacionalsocialistas creían que los alemanes podrían perfeccionarse, no solo eliminando a otras razas, sino también a esos que veían como inferiores dentro de lo que llamaban ‘raza alemana’". Pero no tenían una “estrategia para mejorar a la población neerlandesa” y por eso la imagen en Países Bajos es más compleja: como era tan fácil en Alemania etiquetar a alguien de “antisocial” y enviarlo a un campo de concentración, se aplicó la misma política hacia los neerlandeses porque era “una forma sencilla de deshacerse” de gente. “Hasta donde sabemos, estas personas no eran asesinadas de forma sistemática como si pasó con los judíos o sinti. Eran trasladados a campos de concentración para hacer trabajos forzosos en condiciones muy duras y muchos murieron por desnutrición, abuso y el trabajo. Creemos que, en Países Bajos, del total de 2.700, murieron allí entre 150 y 200”, señala. El museo dedica hasta el 2 de octubre una exposición de biografías, historias, objetos y documentos y “dibujos precisos de estos eventos” para contar su historia bajo el título de “Triángulo Negro”. “¿Quién sabe que la "policía preventiva" en las provincias de Brabante y Limburgo persiguió a "mendigos, vagabundos, comerciantes del mercado negro y otra escoria"? ¿Y de los cientos de pobres de Róterdam que fueron deportados a campos de reeducación inmediatamente después de la guerra?”, se pregunta. La relevancia social de esta muestra para la sociedad moderna recorre toda la exposición: el uso de palabras como “arma” para estigmatizar a la gente, términos como “retrasado” o “antisocial” fueron usados para “disfrazar medidas crueles e inhumanas” y “deshumanizar a las personas como peligrosas para la sociedad” cuando solo eran pobres o diferentes. EFE ir/drs/alf (foto)