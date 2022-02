Un 30% de afectados por política ‘Permanecer México’ son niños

(Bloomberg) -- La política migratoria “Permanecer en México” promulgada por la Administración Trump ha afectado a más de 71.000 personas desde que comenzó en 2019. De los atrapados en la riña, 30% son niños, muestra un nuevo informe.

Más de 21.000 de los afectados por la política, formalmente conocida como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), son menores de 18 años, según datos de los tribunales de inmigración de EE.UU. Los datos fueron analizados por los grupos de defensa Human Rights Watch y Transactional Records Access Clearinghouse en la Universidad de Syracuse.

La mayoría de los niños son de Honduras, Guatemala y El Salvador, y poco menos de la mitad tienen entre 5 y 11 años.

En enero de 2021, el presidente Joe Biden ordenó poner fin al programa y comenzó un plan de “reducción” con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero los esfuerzos para terminar la política de la era Trump, que requería que los inmigrantes no mexicanos permanecieran en México hasta las fechas de audiencia en una corte de inmigración de EE.UU., terminaron en diciembre con un fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. que ordenó a la Administración actual reiniciar el programa.

El Gobierno de Biden modificó los protocolos para migrantes luego de que un extenso análisis realizado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. concluyera que el programa no lograba preservar las “protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”.

“El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, ha dicho repetidamente que el MPP tiene fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, quitó recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas profundas de la migración irregular”, dijo Eduardo Maia Silva, vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Señaló que el DHS sigue bajo orden judicial para revivir el programa de la era Trump, pero que EE.UU. continúa luchando en los tribunales, incluso solicitando una revisión acelerada de la Corte Suprema.

Kevin Keen, un oficial de comunicaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dijo que la agencia de refugiados desde el principio expresó serias preocupaciones con los Protocolos de Protección a Migrantes y su efecto en la seguridad y los derechos al debido proceso de los solicitantes de asilo. “Nuestra preocupación por las condiciones humanitarias y los riesgos de protección que surgen de la política, incluido su reciente restablecimiento, se aplica especialmente a las personas vulnerables, incluidos los niños”.

Muchos de los solicitantes de asilo afectados por el MPP huyeron de sus países de origen debido a la violencia política, mientras que otros son refugiados climáticos. Unas 3.000 personas fueron ingresadas a un campamento improvisado en Matamoros, México. Cuando eso se cerró, alrededor de 2.000 personas esperaban su caso de asilo en un campamento en Reynosa. Otros podrían estar dispersos por todo el interior de México, dijo Ari Sawyer, analista fronterizo de EE.UU. de Human Rights Watch, quien agregó que la falta de transparencia es otro problema. Los casos de poco más de 15.000 niños aún no han sido transferidos fuera del sistema judicial de los Protocolos de Protección de Migrantes, según muestran los datos de TRAC.

“Estados Unidos no ha contabilizado a muchos miles de las personas que envió a México”, dijo Sawyer. Los niños “están experimentando un trauma que afectará gravemente su desarrollo para siempre o durante muchos años”, agregó Sawyer, quien cuestiona que EE.UU. esté preparado para brindarles los recursos de salud mental que necesitarán.

Nota Original:

Kids Were 30% of Those Affected by U.S. ‘Remain in Mexico’ Rule

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.