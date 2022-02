UE considera "medida útil" que EEUU haya levantado algunas sanciones a Irán

Bruselas, 5 feb (EFE).- La Unión Europea acogió este sábado con "satisfacción" el levantamiento de algunas sanciones impuestas contra Irán por Estados Unidos, que consideró una "medida útil", aunque para Teherán no es suficiente. "Se acoge con satisfacción la medida útil de la Administración estadounidense de conceder exenciones para determinadas actividades de cooperación nuclear civil con Irán", dijo a Efe la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Nabila Nassrali. Esa decisión de la Administración del demócrata Joe Biden "permitirá acelerar los proyectos nucleares de uso civil (por ejemplo, el proyecto de modernización del reactor de Arak y la conversión del de Fordow) en Irán, lo que aportará considerables beneficios en materia de no proliferación", señaló la portavoz. En concreto, esas excepciones a las sanciones estadounidenses permitirán a otros países y a compañías extranjeras trabajar en proyectos civiles en el reactor de agua pesada de Arak, el reactor de investigación de Teherán y la planta nuclear de Bushehr. Además, Nassrali añadió que "en el contexto de las negociaciones en curso, las exenciones nucleares también contribuirán a desarrollar soluciones técnicas para que Irán vuelva a cumplir plenamente sus compromisos del JCPOA", siglas con las que se conoce el acuerdo nuclear de 2015. Las negociaciones de Viena, que se llevan a cabo entre Irán y el grupo 4+1 (Francia, el Reino Unido, China y Rusia más Alemania) y con la participación indirecta de Estados Unidos, tienen dos vertientes interconectadas: cómo levantar las sanciones y cómo hacer que el programa atómico iraní vuelva a los límites del pacto de 2015. El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, declaró este sábado que los pasos del Gobierno de Washington en el levantamiento de las sanciones impuestas contra Irán son buenos, pero no suficientes. "El levantamiento de algunas sanciones puede, en el verdadero sentido de la palabra, traducirse como su buena voluntad. Los estadounidenses hablan de ello, pero se debe saber que lo que sucede en el papel es bueno, pero no suficiente", subrayó Abdolahian. EFE cat-drs/si (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)