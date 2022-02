Tenista argentino Del Potro dice podría retirarse tras vuelta en próximos torneos

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - El tenista argentino Juan Martín Del Potro dijo el sábado que los próximos torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro podrían ser los últimos de su carrera profesional, luego de anunciar días atrás su reaparición tras una inactividad de dos años y medio a causa de varias lesiones.

"Es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar y transmitir. Todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis. Posiblemente no sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta", dijo Del Potro en una rueda de prensa en Buenos Aires.

El exnúmero 3 del ranking del tenis mundial, de 33 años, jugó oficialmente por última vez el 19 de junio de 2019 en el torneo de Queen's, en el cual sufrió una lesión de rodilla que lo sacó de la competencia y obligó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

"La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y y distintas maneras de solucionarlo, y es el día de hoy que no lo logro. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, en una cancha".

Del Potro debutará el martes en el Abierto de Buenos Aires frente a su compatriota Federico Delbonis.

"Posiblemente sea otro de los días inolvidables de mi vida", añadió el tenista. (Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Eliana Raszewski)