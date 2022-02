Sergio González: "Los dos penaltis son muy de risa"

Palma, 5 feb (EFE).- Sergio González, entrenador del Cádiz, afirmó este sábado, tras la derrota 2-1 ante el Mallorca en el estadio Son Moix, que los dos penaltis que dieron la victoria al equipo balear "son muy de risa". El primero se produjo tras un agarrón de Iván Alejo a Brian Oliván, y el segundo, revisado en la pantalla por el colegiado, fue un choque en el área entre el meta cadista Jeremías Ledesma y el delantero bermellón Ángel Rodríguez. "Son dos penaltis muy de risa, muy rigurosos. Para pitarlos, vamos. Al final es la conciencia de cada uno y es difícil aceptar, asimilar, que tú hayas perdido por esto. Todos nos estamos jugando mucho y hay que afinar mucho en ese tipo de situaciones", declaró González a Movistar+ Y añadió, en relación al segundo penalti materializado por el kosovar Vedat Muriqi: "Sinceramente, no sabíamos qué iba a ver (cuando el colegiado fue avisado por el VAR). No entendíamos que fuese un agarrón, un empujón, tenía que ser una acción que no fuese de Conan Ledesma, que saltó arriba y para impulsarse tuvo que doblar la rodilla". "En este caso cualquier delantero que vaya a chocar con el portero, cuando éste salta, le tendrá que pitar penalti. Todos hemos entendido que ha sido una acción surrealista, que es difícil de aceptar", remarcó el técnico catalán.- EFE 1000336 pcl/sab