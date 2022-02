Sábado, 5 de febrero de 2022 (12.00 GMT)

UCRANIA CRISIS Rusia descarta ahora despliegue armamento en Nicaragua, pero no en un futuro Moscú (EFE).- Rusia descartó hoy el despliegue, por el momento, de armamento en Nicaragua, aunque considera que la futura presencia militar rusa en el país centroamericana sería legal. "Ahora no estamos hablando del emplazamiento de infraestructuras militares rusas en Nicaragua", dijo Alexandr Jojolikov, embajador ruso en Nicaragua, a la agencia Interfax. UCRANIA CRISIS Cazas rusos Su-25 aterrizan en Bielorrusia para maniobras militares Moscú (EFE).- Un escuadrón de cazas rusos Su-25CM aterrizó hoy en Bielorrusia, donde participará en las maniobras militares conjuntas "Determinación aliada-2022", que han despertado el recelo de la OTAN en medio de la tensión militar con Ucrania. Los cazas recorrieron más de siete mil kilómetros desde el Lejano Oriente ruso hasta un aeródromo en la región bielorrusa de Brest, que limita con Ucrania y Polonia, señala el Ministerio de Defensa. UCRANIA CRISIS FRONTERA Góptovka, la última frontera ucraniana Góptovka (Ucrania (EFE).- En el puesto fronterizo de Góptovka entre Ucrania y Rusia prima una tensa calma, ya que podría convertirse en la primera línea de combate en caso de que el Kremlin diese la orden de ataque. A unos doscientos metros de la aduana, una estructura metálica arqueada que cubre varios carriles, un guardia fronterizo armado con un fusil Kaláshnikov controla el paso de coches, camiones y peatones que van hacia Rusia, sin perder tampoco de vista a quienes llegan. PEKÍN 2022 Gutérres resalta el compromiso de la ONU con el olimpismo como ejemplo de paz Pekín (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, reafirmó hoy en Pekín, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, el compromiso del organismo internacional con el movimiento olímpico como ejemplo de que la paz y la concordia internacionales son posibles. Gutérres se reunió este sábado, un día después del arranque de la cita deportiva, con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, a quien manifestó el respaldo de Naciones Unidas hacia la institución por su contribución a la paz, según un comunicado del COI. EEUU PENCE Pence refuta a un Trump "equivocado": Yo no podía anular las elecciones Miami (EEUU) (EFE).- El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence refutó este viernes la idea de que él hubiera podido anular las elecciones de noviembre de 2020 y subrayó que la "presidencia le pertenece al pueblo estadounidense y solo al pueblo estadounidense". En una intervención en una conferencia de "conservadores constitucionales", como la definió en un Twitter, celebrada en Orlando (Florida) Pence respondió a un reciente comunicado de Trump. "Esta semana, nuestro expresidente dijo que yo tenía derecho a 'anular la elección'. El presidente Trump está equivocado. No tenía derecho a anular la elección", subrayó. CORONAVIRUS ============= AUSTRIA Vacuna obligatoria en Austria: fractura social y dudas sobre su efectividad Jordi Kuhs y Antonio Sánchez Solis Viena (EFE).- Austria es desde hoy el primer país de la Unión Europea donde es obligatorio vacunarse contra la covid-19, con multas de hasta 3.600 euros si se incumple, una medida que pretende elevar el bajo nivel de inmunización pero que ha generado un fuerte debate y una fractura social en el país. La Ley federal sobre la vacunación obligatoria entró en vigor formalmente este sábado, menos de tres meses después de que el Gobierno conservador-ecologista la anunciara, al considerar que es la mejor vía para contener la pandemia, proteger al país de nuevas oleadas y evitar el colapso hospitalario. RUSIA La pandemia en Rusia sigue marcando récords con 177.282 contagios diarios Moscú (EFE).- La pandemia en Rusia sigue marcando récords de contagios diarios con 177.282 en las últimas 24 horas, nueve mil casos más que la jornada anterior, según informaron hoy las autoridades sanitarias. De ellos, 18.032 enfermos de covid-19 tuvieron que ser hospitalizados, a lo que hay que sumar 714 muertos. ALEMANIA La incidencia bate un nuevo récord en Alemania, que todavía no llega al pico Berlín (EFE).- La incidencia acumulada continúa subiendo en Alemania, aunque el número de contagios cayó por debajo de la cifra de ayer, según los expertos debido a que la saturación del sistema lleva a que muchas infecciones no sean registradas. La incidencia acumulada a siete días alcanzó este sábado 1.388 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto Robert Koch de virología (RKI), que la cifraba ayer en 1.349 y en 1.127 hace una semana. ----------------------- EEUU CIBERATAQUE Piratas informáticos vinculados a China atacan al diario Wall Street Journal Washington (EFE).- Piratas informáticos que presuntamente estarían trabajando para beneficiar los intereses del Gobierno de China accedieron sin permiso a correos electrónicos y documentos privados de la empresa de comunicación News Corp y sus medios, entre ellos el diario The Wall Street Journal. Según publicó el propio diario afectado este viernes, el ataque también se dirigió a las oficinas centrales de News Corp, al diario New York Post, a las oficinas de la empresa en Reino Unido y a la firma editora del Journal, Dow Jones. R.UNIDO GOBIERNO Ya son 15 los "tories" que piden en público votar el liderazgo de Johnson Londres (EFE).- El diputado conservador británico Nick Gibb ha confirmado este sábado que ha pedido una moción de confianza interna contra Boris Johnson, con lo que ascienden a 15 los parlamentarios del partido gobernante que han revelado públicamente que desean votar sobre el futuro del primer ministro. En un artículo en "The Daily Telegraph", Gibb afirma que el Partido Conservador, que tiene 360 escaños en la Cámara de los Comunes, debe "confrontar realidades duras". "Para restablecer la confianza, tenemos que cambiar al primer ministro", escribe. DINAMARCA MARRUECOS Activista marroquí se enfrenta a expulsión de Dinamarca, que le niega asilo Copenhague (EFE).- El activista marroquí Abdelali Achahbi, conocido por su apodo "Crabman" y sus sátiras políticas contra la monarquía alauí en YouTube, afronta una inminente orden de expulsión de Dinamarca, que ha rechazado su solicitud de asilo pese a recibir amenazas, que el solicitante atribuye al entorno de las autoridades marroquíes. Achahbi, de formación artista y programador, reside en Dinamarca desde 2010, adonde llegó con su anterior pareja danesa y donde ha compatibilizado su labor profesional con la de activista. RAFFAELLA CARRÀ El musical de Raffaella Carrà comienza su andadura en el Festival de Sanremo Roma (EFE).- El musical "Explota Explota" ("Ballo Ballo"), con las canciones de la famosa actriz, cantante y presentadora de televisión italiana Raffaella Carrà, comenzará su andadura hoy en el festival de Sanremo, donde se llevará a cabo su preestreno mundial en la última jornada del certamen más famoso de la música italiana. El festival ha querido recordar a la famosa y popular artista, cuyo fallecimiento el pasado 5 de julio conmocionó no solo a Italia, sino también a España y Latinoamérica, con el lanzamiento del musical en la platea del teatro Ariston, sede del certamen que "la Carrà", como se la conocía cariñosamente, presentó en 2001.EFE alf