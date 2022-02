Sábado, 5 de febrero de 2022 (09.00 GMT)

EEUU PENCE Pence refuta a un Trump "equivocado": Yo no podía anular las elecciones Miami (EEUU) (EFE).- El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence refutó este viernes la idea de que él hubiera podido anular las elecciones de noviembre de 2020 y subrayó que la "presidencia le pertenece al pueblo estadounidense y solo al pueblo estadounidense". En una intervención en una conferencia de "conservadores constitucionales", como la definió en un Twitter, celebrada en Orlando (Florida) Pence respondió a un reciente comunicado de Trump. "Esta semana, nuestro expresidente dijo que yo tenía derecho a 'anular la elección'. El presidente Trump está equivocado. No tenía derecho a anular la elección", subrayó. EEUU CAPITOLIO Un acusado del asalto al Capitolio pide que Trump testifique en su juicio Washington (EFE).- Uno de los cientos de acusados del asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 pidió este viernes al juez que el expresidente del país Donald Trump (2017-2021) sea llamado a declarar como testigo. Según documentos judiciales, el abogado de Dustin Thompson pidió la comparecencia de Trump para demostrar que su cliente participó en una trama "cuidadosamente orquestada" por el exmandatario y sus aliados para que se pusiese en duda el resultado de la elección presidencial de 2020 que él perdió. MÉXICO CONSULTA Autoridad electoral mexicana aprueba convocatoria para revocación de mandato Ciudad de México (EFE).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó este viernes emitir la convocatoria para llevar a cabo la revocación de mandato presidencial, primer ejercicio de su tipo en la historia del país, que se celebrará el 10 de abril. En la convocatoria, cuya publicación ocurrirá el lunes 7 de febrero, se establece que "si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la declaratoria de revocación". CRISIS MIGRATORIA MÉXICO Más de 300 migrantes son hallados hacinados en un tráiler en el sur de México Ciudad de México (EFE).- Un total de 374 migrantes fueron hallados este viernes en distintos operativos en el suroriental estado mexicano de Veracruz, entre ellos 312 que estaban hacinados en la caja de un tráiler, informó el Instituto Nacional de Migración (INM). En un comunicado, el INM, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Gobernación, informó que 312 personas migrantes originarias de Centro y Suramérica "eran trasladadas en condición de hacinamiento, sin ventilación, agua y alimentos, en la caja de un tráiler" y fueron halladas en el municipio de Córdoba aunque no se precisaron nacionalidades. CHINA RUSIA Xi y Putin cierran filas frente a Occidente Pekín (EFE).- Xi Jinping y Vladímir Putin, presidentes de China y Rusia, cerraron este viernes filas frente a Occidente y se comprometieron a afrontar juntos lo que consideran "amenazas a la seguridad" tras reunirse en vísperas de la inauguración esta noche de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china. La reunión tuvo lugar esta tarde en la Residencia de Huéspedes de Estado Diaoyutai y comenzó con Xi y Putin saludándose por gestos, sin darse la mano, pero sin usar tampoco mascarilla, y terminó con una declaración conjunta tras conversaciones calificadas de "francas" y "amigables" por la Cancillería china. PEKIN 2022 INAUGURACIÓN Pekín hace historia con doblete olímpico y "respuesta" sobre DDHH en Xinjiang Pekín (EFE).- Con mensajes reiterados a la unidad y homenajes a la diversidad de China Pekín inauguró este viernes los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno en una ceremonia condicionada por la pandemia y el boicot diplomático a cuenta de los supuestos abusos contra los derechos humanos en la región de Xinjiang. La respuesta al boicot por parte del Gobierno del país asiático llegó literalmente portada por la Llama Olímpica, pues en pareja junto al atleta Zhao Jiawen fue la esquiadora de fondo Dinigeer Yilamujiang, de la minoría uigur de Xinjiang, quien encendió el pebetero olímpico. R.UNIDO MONARQUÍA Isabel II alcanza las siete décadas de reinado en un momento de turbulencias Londres (EFE).- La reina Isabel II se convierte este domingo en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono, pero este récord llega empañado por la ausencia de su difunto marido, varios conflictos familiares y una salud debilitada. La soberana estará en Sandringham (este de Inglaterra) cuando este domingo tenga un doble recuerdo: la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en 1952, y su ascenso al trono con 25 años de edad. Será la primera vez que Isabel II, de 95 años, marque su llegada a la corona sin Felipe de Edimburgo, con el que se casó en noviembre de 1947 y que falleció el pasado abril a los 99 años de edad. CORONAVIRUS ============ COREA DEL SUR Corea del Sur supera los 30.000 casos diarios por primera vez por ómicron Seúl (EFE).- Corea del Sur superó este sábado por primera vez los 30.000 casos diarios de covid-19, al contabilizar 36.362 nuevas infecciones, en medio de la rápida propagación de ómicron tras el período festivo nacional del Año Nuevo lunar. La provincia de Gyeonggi, que rodea a Seúl, fue la que más casos reportó, 10.419; mientras que en la capital se contabilizaron 8.564 contagios y en la ciudad portuaria de Incheon, 2.494, según los datos facilitados por la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea (KDCA). EEUU Estados Unidos supera las 900.000 muertes confirmadas por covid-19 Washington (EFE).- Estados Unidos superó este viernes las 900.000 muertes confirmadas por la covid-19, una cifra que llega tras el auge de contagios por la variante ómicron y solo dos meses después de que se superaran los 800.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. A las 17.00 horas del viernes (22.00 GMT), el contador de la universidad registraba un total de 900.334 fallecimientos por el virus desde que empezó la pandemia en Estados Unidos, el país que más muertes ha registrado por covid-19 del mundo. ----------------------- EEUU CIBERATAQUE Piratas informáticos vinculados a China atacan al diario Wall Street Journal Washington (EFE).- Piratas informáticos que presuntamente estarían trabajando para beneficiar los intereses del Gobierno de China accedieron sin permiso a correos electrónicos y documentos privados de la empresa de comunicación News Corp y sus medios, entre ellos el diario The Wall Street Journal. Según publicó el propio diario afectado este viernes, el ataque también se dirigió a las oficinas centrales de News Corp, al diario New York Post, a las oficinas de la empresa en Reino Unido y a la firma editora del Journal, Dow Jones. CHINA EGIPTO China y Egipto comparten "ideas y alineación estratégica", dice Xi a Al Sisi Shanghái (China) (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, aseguró hoy en una reunión con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, que ambos países comparten "ideas similares" y una "alineación estratégica en la causa de la defensa de sus propios intereses". Según un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China tras el encuentro, Xi pidió que Pekín y El Cairo "sigan apoyándose mutuamente en asuntos que afecten a sus principales intereses y preocupaciones", y trasladó a Al Sisi "el apoyo de China para que Egipto siga una senda de desarrollo que se adapte a sus propias condiciones nacionales". BIRMANIA CRISIS Encuentran seis cuerpos calcinados tras ataque de Ejército birmano Bangkok (EFE).- Seis personas fueron asesinadas y sus cuerpos calcinados tras un ataque del Ejército de Birmania en la región central de Sagaing, uno de los bastiones de la resistencia contra la junta militar, informan este sábado medios locales. Residentes de la población de Thit Sein Gyi denuncian que un centenar de militares asaltaron el poblado en la madrugada del pasado sábado y arrestaron a seis lugareños para utilizarlos como "escudos humanos" durante el operativo que terminó este jueves, recoge el portal Khit Thit Media. MARRUECOS SUCESO Quedan tres metros para llegar al pequeño Rayan Ighran (Marruecos) (EFE).- Los técnicos que trabajan en el rescate del niño Rayan de un pozo de la localidad marroquí de Ighran tienen por delante tres metros hasta llegar hasta la cavidad donde se encuentra el pequeño, al que alcanzarán cuando acaben de perforar el túnel que llevan excavando ocho horas. Según informó de madrugada a los medios de comunicación el responsable del comité de seguimiento y vigilancia del rescate, Abdelhadi Tamrani, los trabajos para acabar el túnel de cinco metros y medio que se está perforando de forma horizontal hasta el fondo del pozo van a un ritmo lento debido a la delicadeza del terreno. EFE alf