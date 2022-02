Rusia descarta ahora el despliegue armamento en Nicaragua, pero no en un futuro

Moscú, 5 feb (EFE).- Rusia descartó hoy el despliegue, por el momento, de armamento en Nicaragua, aunque considera que la futura presencia militar rusa en el país centroamericana sería legal. "Ahora no estamos hablando del emplazamiento de infraestructuras militares rusas en Nicaragua", dijo Alexandr Jojolikov, embajador ruso en Nicaragua, a la agencia Interfax. Con todo, recordó que Nicaragua está capacitada para recibir "de manera legal" buques y aviones rusos "en su territorio". "Sea como sea, en caso de necesidad ambas partes adoptarán decisiones adicionales que responderán a sus intereses nacionales. Es su derecho soberano", agregó. El embajador subrayó que las relaciones bilaterales se pueden caracterizar como "asociación estratégica". "Eso significa que desarrollamos unas relaciones multidisciplinares, incluido en el terreno militar. A día de hoy existe una sólida base legal que incluye cerca de una decena de acuerdos bilaterales entre estructuras militares", comentó. Esos acuerdos contemplan el incremento de la cooperación técnico-militar para garantizar las capacidades de defensa del Ejército de Nicaragua, aunque agregó que no está dirigida "contra terceros países". Soldados rusos podrían ser desplegados en Nicaragua para maniobras militares conjuntas o para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, según el diplomático. Rusia cuenta con un centro de instrucción del Ministerio del Interior en Managua en el que cursan estudios miembros de las fuerzas de seguridad de toda la región. Una muestra de las estrechas relaciones entre Rusia y Nicaragua es el reconocimiento por parte de ésta de la independencia de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur después de la victoria rusa en la guerra con Georgia (2008) por el control de este último territorio. A mediados de enero y en respuesta a la pregunta de una periodista, el viceministro de Exteriores y jefe negociador ruso con EEUU, Serguéi Riabkov, no descartó ni confirmó un eventual despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela. A finales de enero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró durante una intervención en el Parlamento que Moscú reforzará su cooperación estratégica "en todos los ámbitos" con Cuba, Venezuela y Nicaragua. "En cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tenemos unas relaciones muy estrechas y una cooperación estratégica en todos los ámbitos: en la economía, la cultura, la educación y la cooperación técnico-militar", dijo. Lavrov señaló que durante unas recientes conversaciones telefónicas con los líderes de los tres países el presidente ruso, Vladímir Putin, acordó reforzar aún más los lazos bilaterales. Con todo, el Kremlin negó que Putin y el líder cubano, Miguel Díaz-Canel, hubieran tratado un aumento de la cooperación técnico-militar y el establecimiento de bases rusas en la isla, como en tiempos soviéticos.